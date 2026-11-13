Con un TD restando menos de dos minutos, Washington se acerca en la división

La Semana 10 de la NFL arrancó de la mejor manera posible. Pese a que los Washington Commanders y los New York Giants no son candidatos al Super Bowl, este jueves por la noche ambos equipos tuvieron un partido que se definió hasta los últimos segundos.

Con una serie ofensiva que resultó en el TD de la ventaja y una intercepción a JJ McCarthy, todo dentro de los últimos dos minutos, los Washington Commanders lograron imponerse 24-21 ante los Giants en el arranque de la Semana 10.

Daniels se sobrepone a dos intercepciones

La defensa de los Giants falló en el momento clave para poder sellar la victoria en este jueves por la noche. Jayden Daniels había cometido dos claros errores en el cuarto cuarto que los acercaban a la derrota, pero en un momento importante, logró sobreponerse y comandó a su equipo al triunfo.

Primero Jevon Holland interceptó un envío de Daniels a la zona de anotación con cinco minutos restando en partido. Una serie ofensiva más tarde Ar'Darius Washington también le robó el balón al QB cuando la ofensiva de Washington buscaba darle la vuelta al partido.

Pese a estos dos intercambios de balón, Washington tuvo una última oportunidad de darle la vuelta al triunfo, con 1.46 minutos restando. Fue entonces que Daniels, comandó una serie de 3 jugadas, 71 yardas y 49 segundos para tomar ventaja con menos de un minuto por delante.

Jayden Daniels entregando el balón a White en el juego ante los Giants | AP

JJ McCarthy tuvo un juego destacado, comandando tres series ofensivas de anotación, incluyendo una con un pase de 66 yardas para Isaiah Likely para tomar ventaja en el cuarto cuarto, pero aún así no fue suficiente para evitar la derrota. Sin embargo, en el momento más importante, terminó fallando con una intercepción que le dio el triunfo al equipo visitante.

Cam Skattebo también tuvo una noche destajada al encontrar la zona de anotación en dos ocasiones. El corredor terminó con más de 100 yardas totales, siendo este su segundo mejor juego de la temporada. El problema fue que, en dos series ofensivas en las que su equipo necesitaba el primero y 10, el corredor no pudo cruzar la línea y su equipo tuvo que entregar el balón.

Dos defensores de Washington buscando detener a Cam Skattebo | AP

¿Qué sigue para ambos equipos?

Tras el resultado de este jueves, los Giants tendrán 10 días antes de medirse ante los Jacksonville Jaguars uno de los grandes candidatos al Super Bowl en la conferencia americana, por lo que el descanso extra les vendrá bien.