Los San Francisco 49ers recibieron buenas noticias de cara a su próximo compromiso de la NFL, luego de que el receptor abierto Deebo Samuel completó el entrenamiento del viernes sin restricciones y quedó fuera del reporte de lesionados del equipo.
¡Ya piensan en México! Los 49ers se alistan para el juego en el Azteca aprendiendo palabras nahuatl
El regreso de Samuel representa una alternativa importante para la ofensiva de San Francisco, que no contó con el jugador durante sus últimos dos compromisos debido a una lesión. Su participación más reciente se registró el pasado 11 de octubre, cuando los 49ers enfrentaron a los Seattle Seahawks.
Después de superar las molestias físicas que lo mantuvieron alejado de los emparrillados, el receptor recibió el alta médica y estará disponible para el siguiente encuentro. Su reincorporación permitirá al equipo recuperar una de sus opciones en el ataque aéreo.
Sin embargo, San Francisco todavía enfrenta problemas con las lesiones, particularmente en su cuerpo de receptores, donde no todos los jugadores consiguieron recuperarse a tiempo para el compromiso del fin de semana.
Mike Evans queda descartado por segunda semana consecutiva
El receptor abierto Mike Evans fue descartado oficialmente para el próximo partido de los 49ers, por lo que acumulará su segunda ausencia consecutiva mientras continúa con su proceso de rehabilitación por una molestia en el tendón de Aquiles.
La baja de Evans limitará las alternativas disponibles para el ataque de San Francisco, aunque el regreso de Deebo Samuel permitirá recuperar profundidad en la posición. El equipo deberá ajustar su rotación de receptores mientras espera la recuperación del jugador.
¿Qué otros jugadores están en duda para los 49ers?
La defensiva también presenta problemas físicos, especialmente en la posición de esquinero. Deommodore Lenoir (pie), Renardo Green (espalda), Upton Stout (hombro) y Nate Hobbs (aductor) aparecen catalogados como cuestionables, por lo que su participación dependerá de su evolución antes del encuentro.
A ellos se suman otros tres elementos importantes de la plantilla: Trent Williams, tackle izquierdo que presenta una lesión en el hombro; Dre Greenlaw, apoyador con molestias en la rodilla; y C.J. West, tackle defensivo que también presenta problemas en la rodilla. Los tres permanecen como cuestionables, por lo que San Francisco deberá esperar para conocer su disponibilidad definitiva.