San Francisco 49ers recuperan a Deebo Samuel, pero pierden a Mike Evans para su próximo partido

Mike Evans y Deebo Samuel, receptores de los San Francisco 49ers, en partido | AP

Además del veterano receptor, los gambusinos tendrán problemas con otras lesiones

Los San Francisco 49ers recibieron buenas noticias de cara a su próximo compromiso de la NFL, luego de que el receptor abierto Deebo Samuel completó el entrenamiento del viernes sin restricciones y quedó fuera del reporte de lesionados del equipo.

El regreso de Samuel representa una alternativa importante para la ofensiva de San Francisco, que no contó con el jugador durante sus últimos dos compromisos debido a una lesión. Su participación más reciente se registró el pasado 11 de octubre, cuando los 49ers enfrentaron a los Seattle Seahawks.

Mike Evans salió resguardado de dos elementos del cuerpo médico | AP

Después de superar las molestias físicas que lo mantuvieron alejado de los emparrillados, el receptor recibió el alta médica y estará disponible para el siguiente encuentro. Su reincorporación permitirá al equipo recuperar una de sus opciones en el ataque aéreo.

Sin embargo, San Francisco todavía enfrenta problemas con las lesiones, particularmente en su cuerpo de receptores, donde no todos los jugadores consiguieron recuperarse a tiempo para el compromiso del fin de semana.

Deebo Samuel con los San Francisco 49ers | AP

Mike Evans queda descartado por segunda semana consecutiva

El receptor abierto Mike Evans fue descartado oficialmente para el próximo partido de los 49ers, por lo que acumulará su segunda ausencia consecutiva mientras continúa con su proceso de rehabilitación por una molestia en el tendón de Aquiles.

La baja de Evans limitará las alternativas disponibles para el ataque de San Francisco, aunque el regreso de Deebo Samuel permitirá recuperar profundidad en la posición. El equipo deberá ajustar su rotación de receptores mientras espera la recuperación del jugador.

Mike Evans tuvo una tarde sobresaliente frente a los Seahawks | AP

¿Qué otros jugadores están en duda para los 49ers?

La defensiva también presenta problemas físicos, especialmente en la posición de esquinero. Deommodore Lenoir (pie), Renardo Green (espalda), Upton Stout (hombro) y Nate Hobbs (aductor) aparecen catalogados como cuestionables, por lo que su participación dependerá de su evolución antes del encuentro.