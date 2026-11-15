El ala ofensiva de Lions cayó mal en una celebración y se lastimó el pie derecho

Aidan Hutchinson protagonizó uno de los momentos más insólitos de la Semana 10 de la NFL. El ala defensiva de los Detroit Lions sufrió una lesión en el pie derecho luego de celebrar una captura sobre Drake Maye, mariscal de campo de los New England Patriots, durante el encuentro disputado en el Allianz Arena de Múnich, Alemania.

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¿Qué le pasó a Hutchinson?

La acción ocurrió en el primer cuarto, cuando Hutchinson consiguió derribar a Maye en una jugada de tercera oportunidad. Sin embargo, el defensivo terminó aterrizando sobre la parte inferior de la pierna del quarterback, quien inmediatamente mostró molestias y necesitó ayuda para ponerse de pie.

Lions vs Patriots 2026 | AP

Después de conseguir la captura, Hutchinson saltó para festejar su intervención, pero al regresar al césped apoyó de manera inadecuada su pierna derecha. El jugador de Detroit quedó tendido sobre el terreno de juego y requirió atención médica, en una secuencia que rápidamente generó preocupación entre sus compañeros.

La mala fortuna alcanzó a ambos protagonistas de la jugada. Mientras Maye abandonó el terreno de juego por sus propios medios, aunque con dificultades para caminar, Hutchinson también tuvo que ser atendido por los servicios médicos de los Lions.

Tarde de pesadilla para Patriots

Los Patriots confirmaron posteriormente que Drake Maye no regresaría al encuentro, por lo que Tommy DeVito tomó su lugar como quarterback. Por su parte, Detroit catalogó a Hutchinson como cuestionable, a la espera de conocer el alcance de sus molestias.

La jugada tampoco estuvo acompañada de algún castigo por parte del equipo arbitral encabezado por Clay Martin, pese a que ambos futbolistas terminaron lesionados en la misma acción.

Las complicaciones para New England no terminaron ahí, pues Morgan Moses, tackle derecho titular del equipo, también tuvo que abandonar el partido durante la segunda serie ofensiva debido a una lesión en la rodilla. Su lugar fue ocupado por Caleb Lomu, selección de primera ronda del Draft de 2026.

De esta manera, una captura que parecía una jugada favorable para los Detroit Lions terminó convirtiéndose en una escena preocupante, con dos de las figuras del encuentro internacional de la NFL fuera de circulación durante el primer cuarto.