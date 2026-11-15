La posibilidad de una temporada regular de 18 partidos volvió a tomar fuerza luego de que Jerry Jones asegurara que la NFL no está lejos de implementar esta modificación. El dueño de los Dallas Cowboys considera que el cambio podría concretarse el próximo año, aunque reconoció que primero deberá negociarse con los jugadores.
Varios equipos buscaron a Mac Jones, pero ninguno cumplió las expectativas de los 49ers; ¿qué pasó?
¿Cuándo podría comenzar la temporada de 18 partidos en la NFL?
Durante una entrevista con la estación de radio 105.3 The Fan, Jones fue cuestionado sobre qué tan lejos está la liga de ampliar su calendario. "No creo que estemos tan lejos. ¿El próximo año? Tal vez", expresó.
La propuesta contempla reducir nuevamente los partidos de pretemporada para dar espacio a un encuentro adicional en la campaña regular. Actualmente, cada franquicia disputa 17 partidos oficiales y tres de preparación, formato que comenzó en 2021, cuando la NFL pasó de 16 a 17 encuentros.
¿Qué falta para que la NFL apruebe los 18 partidos?
Sin embargo, el cambio no depende únicamente de los propietarios, pues necesita el respaldo de la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA).
El actual convenio colectivo tiene vigencia hasta 2030, por lo que cualquier modificación anticipada tendría que negociarse entre ambas partes, especialmente por las implicaciones que tendría en la salud y el desgaste físico de los jugadores.
La propuesta también coincide con la intención de la liga de incrementar su presencia internacional. El propietario de los Patriots, Robert Kraft, planteó un modelo de 18 partidos de temporada regular, dos de pretemporada y un encuentro internacional para cada equipo, además de la posibilidad de incorporar una segunda semana de descanso.