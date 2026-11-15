NFL se prepara para un cambio histórico; Jerry Jones adelanta cuándo podría llegar la temporada de 18 partidos

La NFL podría ampliar nuevamente su calendario y pasar de 17 a 18 partidos de temporada regular

La posibilidad de una temporada regular de 18 partidos volvió a tomar fuerza luego de que Jerry Jones asegurara que la NFL no está lejos de implementar esta modificación. El dueño de los Dallas Cowboys considera que el cambio podría concretarse el próximo año, aunque reconoció que primero deberá negociarse con los jugadores.

¿Cuándo podría comenzar la temporada de 18 partidos en la NFL?

Durante una entrevista con la estación de radio 105.3 The Fan, Jones fue cuestionado sobre qué tan lejos está la liga de ampliar su calendario. "No creo que estemos tan lejos. ¿El próximo año? Tal vez", expresó.

Bengals vs Falcons NFL 2026 | AP

La propuesta contempla reducir nuevamente los partidos de pretemporada para dar espacio a un encuentro adicional en la campaña regular. Actualmente, cada franquicia disputa 17 partidos oficiales y tres de preparación, formato que comenzó en 2021, cuando la NFL pasó de 16 a 17 encuentros.

¿Qué falta para que la NFL apruebe los 18 partidos?

Kenneth Walker lleva el ovoide en un juego ante Denver | NFL

Sin embargo, el cambio no depende únicamente de los propietarios, pues necesita el respaldo de la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA).

El actual convenio colectivo tiene vigencia hasta 2030, por lo que cualquier modificación anticipada tendría que negociarse entre ambas partes, especialmente por las implicaciones que tendría en la salud y el desgaste físico de los jugadores.