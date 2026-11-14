Caos aéreo en Estados Unidos modificó asignación de planillas arbitrales para la NFL, esto paso

La suspensión de vuelos ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA) provocó cambios de última hora en las designaciones arbitrales de la Semana 10 de la NFL

La NFL tuvo que reorganizar a sus equipos arbitrales para los partidos de la Semana 10, luego de que las restricciones aéreas en Estados Unidos complicaran los desplazamientos de varios oficiales.

La liga decidió reasignarlos a encuentros que pudieran alcanzar por carretera desde sus ciudades de residencia, con el objetivo de mantener intacto el calendario de partidos.

¿Qué cambios hizo la NFL en sus equipos arbitrales?

Planilla arbitral en plenos juegos de NFL | NFL

La modificación contempla que tres árbitros suplentes asuman el puesto de principales este domingo: Duane Heydt, Barry Anderson y Don Willard. Heydt estará al frente del Panthers contra Saints, mientras que Anderson dirigirá el Jaguars ante Titans.

El caso más particular será el de Don Willard, quien tendrá que trabajar en dos encuentros durante el mismo día. Primero será el árbitro principal del Dolphins contra Colts, a las 13:00 horas, en Indianápolis, y posteriormente viajará a Cincinnati para dirigir el Steelers frente a Bengals, correspondiente al Sunday Night Football, a las 20:20 horas.

La distancia entre Indianápolis y Cincinnati es de aproximadamente de 177 kilómetros, por lo que Willard tendrá que trasladarse en automóvil después de terminar su primera asignación. La situación resulta extraordinaria, pues asumirá la responsabilidad principal en dos partidos de una misma jornada.

Don Willard tendrá doble juego en la NFL | NFL

¿Por qué se suspendieron los vuelos en Estados Unidos?

El problema comenzó el viernes 13 de noviembre, cuando la Administración Federal de Aviación ordenó una suspensión nacional de vuelos debido a fallas de comunicación y radar en centros de control aéreo. La interrupción se prolongó durante aproximadamente cinco horas y provocó cancelaciones y retrasos en distintos aeropuertos.

Aunque las comunicaciones del control aéreo ya fueron restablecidas, miles de vuelos continúan afectados / AP