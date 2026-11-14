La NFL tuvo que reorganizar a sus equipos arbitrales para los partidos de la Semana 10, luego de que las restricciones aéreas en Estados Unidos complicaran los desplazamientos de varios oficiales.
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La liga decidió reasignarlos a encuentros que pudieran alcanzar por carretera desde sus ciudades de residencia, con el objetivo de mantener intacto el calendario de partidos.
¿Qué cambios hizo la NFL en sus equipos arbitrales?
La modificación contempla que tres árbitros suplentes asuman el puesto de principales este domingo: Duane Heydt, Barry Anderson y Don Willard. Heydt estará al frente del Panthers contra Saints, mientras que Anderson dirigirá el Jaguars ante Titans.
El caso más particular será el de Don Willard, quien tendrá que trabajar en dos encuentros durante el mismo día. Primero será el árbitro principal del Dolphins contra Colts, a las 13:00 horas, en Indianápolis, y posteriormente viajará a Cincinnati para dirigir el Steelers frente a Bengals, correspondiente al Sunday Night Football, a las 20:20 horas.
La distancia entre Indianápolis y Cincinnati es de aproximadamente de 177 kilómetros, por lo que Willard tendrá que trasladarse en automóvil después de terminar su primera asignación. La situación resulta extraordinaria, pues asumirá la responsabilidad principal en dos partidos de una misma jornada.
¿Por qué se suspendieron los vuelos en Estados Unidos?
El problema comenzó el viernes 13 de noviembre, cuando la Administración Federal de Aviación ordenó una suspensión nacional de vuelos debido a fallas de comunicación y radar en centros de control aéreo. La interrupción se prolongó durante aproximadamente cinco horas y provocó cancelaciones y retrasos en distintos aeropuertos.
La NFL explicó que sus 17 equipos arbitrales cuentan con un suplente designado como árbitro principal, quien recibe preparación durante toda la temporada para asumir esa responsabilidad cuando sea necesario.