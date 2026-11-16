Incendio cerca del MetLife Stadium sorprendió a los lugareños, luego del encuentro entre Jets y Bills de la NFL

Un incendio registrado cerca de la estación de tren del estadio provocó una intensa columna de humo que llegó hasta el interior del inmueble

Momentos de preocupación se vivieron en las inmediaciones del MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, luego de que se registrara un incendio horas después del partido entre los New York Jets y los Buffalo Bills, correspondiente a la Semana 10 de la NFL.

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El incidente ocurrió cerca de la estación de tren ubicada junto al estadio, en el costado este del complejo. Aunque el fuego no se originó dentro de la estructura principal, el humo comenzó a ingresar al recinto, que ya se encontraba prácticamente vacío después del encuentro.

¿Qué pasó en el MetLife Stadium y dónde comenzó el incendio?

Ante la emergencia, los anuncios del estadio solicitaron a las personas que todavía permanecían en el inmueble mantenerse alejadas de la zona este, particularmente del área cercana a la estación ferroviaria. Elementos de emergencia acudieron para controlar las llamas y evitar que la situación se extendiera.

De acuerdo con los reportes, el incendio fue atendido y la situación quedó resuelta. Hasta los primeros informes no se reportaron personas lesionadas, mientras que tampoco se había confirmado qué provocó el fuego ni la estructura exacta que resultó afectada.

El humo se extendió hasta el interior del MetLife Stadium | Redes sociales

El incendio ocurrió después de la derrota de los Jets ante Buffalo

El siniestro se presentó después de una tarde complicada para los New York Jets, que perdieron 31-12 frente a los Buffalo Bills en su propio estadio. Con este resultado, Nueva York acumuló su quinta derrota consecutiva y quedó con marca de 2-8 en la temporada.

Josh Allen, mariscal de campo de los Buffalo Bills, en festejo ante New York Jets | AP