¡Josh Allen se codea con los grandes de la NFL! Supera a Peyton Manning y Russell Wilson en histórica marca

Josh Allen se codea con los grandes de la NFL | AP

El quarterback de los Buffalo Bills alcanzó 323 touchdowns totales durante sus primeras nueve temporadas, superando los registros de dos leyendas de la NFL

Josh Allen, quarterback de los Buffalo Bills en el juego ante los New York Jets, alcanzó los 323 touchdowns totales en sus primeras nueve temporadas como profesional, una cifra con la que superó a Peyton Manning y Russell Wilson en una estadística que reúne las anotaciones por pase, carrera y recepción.

Josh Allen supera a Peyton Manning y Russell Wilson | CAPTURA DE PANTALLA

De acuerdo con la gráfica presentada en la Semana 10, Allen ocupa el primer lugar de este registro histórico, por encima de dos quarterbacks que marcaron época en la liga. Lo más destacado es que el jugador de Buffalo todavía tiene una temporada más para seguir incrementando su marca dentro de sus primeros 10 años en la NFL.

Josh Allen supera a Peyton Manning y Russell Wilson

La comparación coloca a Allen en lo más alto con 323 touchdowns, apenas uno por encima de Peyton Manning, quien consiguió 322 durante sus primeras 10 temporadas. Russell Wilson aparece en el tercer puesto con 316 anotaciones.

El quarterback de los Bills alcanzó esta cifra durante el partido ante los New York Jets, correspondiente a la Semana 10 de la temporada 2026, al conseguir un touchdown terrestre de una yarda.

Josh Allen en Bills vs. Jets | AP

Una temporada más para seguir haciendo historia

Josh Allen llegó a la NFL en 2018, cuando fue seleccionado por Buffalo en la primera ronda del Draft. Desde entonces, se ha consolidado como uno de los quarterbacks más productivos de la liga, gracias a su capacidad para generar anotaciones tanto por aire como por tierra.