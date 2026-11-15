Kirk Cousins se convirtió en el primer jugador de su posición en ser titular en semanas consecutivas con dos equipos distintos desde 1950, año en el que comenzaron a registrarse oficialmente las titularidades de los mariscales de campo.
El veterano consiguió esta marca después de iniciar la semana anterior con Las Vegas Raiders y regresar a los Minnesota Vikings, equipo que lo adquirió mediante un intercambio antes del cierre del mercado de transferencias. Este domingo 15 de noviembre, Cousins fue titular ante Green Bay Packers, apenas unos días después de cambiar de franquicia.
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Kirk Cousins hizo historia tras regresar a los Minnesota Vikings
La marca de Cousins comenzó a tomar forma el pasado 8 de noviembre, cuando fue titular con los Raiders en el encuentro frente a San Francisco 49ers. Posteriormente, Minnesota concretó su regreso mediante un intercambio con Las Vegas, que recibió una selección de tercera ronda del Draft de 2027.
El movimiento se realizó el martes 10 de noviembre y, apenas unos días después, el entrenador Kevin O'Connell confirmó que Cousins sería el quarterback titular ante Green Bay. De esta manera, el mariscal de campo consiguió una hazaña que no se había registrado desde que la NFL comenzó a contabilizar oficialmente las titularidades en 1950.
Cousins podría conseguir otra marca histórica en los Playoffs
La hazaña del quarterback podría no terminar con su regreso a Minnesota. Si los Vikings consiguen clasificarse a la postemporada, Cousins tendría la posibilidad de convertirse en el primer mariscal de campo en iniciar un partido de Playoffs con un equipo después de haber sido titular con otra franquicia durante la misma temporada.