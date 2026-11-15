¡Kirk Cousins hace historia en la NFL! Se convierte en el primer QB en lograr una marca inédita desde 1950

El veterano mariscal de campo inició partidos consecutivos con dos franquicias diferentes; además, podría conseguir otro registro histórico si Minnesota llega a los Playoffs

Kirk Cousins se convirtió en el primer jugador de su posición en ser titular en semanas consecutivas con dos equipos distintos desde 1950, año en el que comenzaron a registrarse oficialmente las titularidades de los mariscales de campo.

El veterano consiguió esta marca después de iniciar la semana anterior con Las Vegas Raiders y regresar a los Minnesota Vikings, equipo que lo adquirió mediante un intercambio antes del cierre del mercado de transferencias. Este domingo 15 de noviembre, Cousins fue titular ante Green Bay Packers, apenas unos días después de cambiar de franquicia.

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Kirk Cousins hizo historia tras regresar a los Minnesota Vikings

La marca de Cousins comenzó a tomar forma el pasado 8 de noviembre, cuando fue titular con los Raiders en el encuentro frente a San Francisco 49ers. Posteriormente, Minnesota concretó su regreso mediante un intercambio con Las Vegas, que recibió una selección de tercera ronda del Draft de 2027.

El movimiento se realizó el martes 10 de noviembre y, apenas unos días después, el entrenador Kevin O'Connell confirmó que Cousins sería el quarterback titular ante Green Bay. De esta manera, el mariscal de campo consiguió una hazaña que no se había registrado desde que la NFL comenzó a contabilizar oficialmente las titularidades en 1950.

Kirk Cousins con los Minnesota Vikings ante Green Bay | AP

Cousins podría conseguir otra marca histórica en los Playoffs

La hazaña del quarterback podría no terminar con su regreso a Minnesota. Si los Vikings consiguen clasificarse a la postemporada, Cousins tendría la posibilidad de convertirse en el primer mariscal de campo en iniciar un partido de Playoffs con un equipo después de haber sido titular con otra franquicia durante la misma temporada.