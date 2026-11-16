Fernando Mendoza debuta con los Raiders, pero Seattle arruina su presentación en la NFL

Fernando Mendoza escapa de la presión ante los Seahawks | AP

El quarterback novato tuvo su primera titularidad con Las Vegas, anotó un touchdown terrestre y terminó con 143 yardas por pase, aunque sufrió seis capturas en la derrota 21-13 ante Seahawks

Fernando Mendoza vivió su primera prueba como quarterback titular en la NFL, pero su presentación no terminó con el resultado esperado. Las Vegas Raiders cayeron 21-13 ante los Seattle Seahawks en la Semana 10, en un encuentro donde el novato mostró destellos de su talento, aunque también sufrió ante la defensiva rival.

El pasador completó 17 de 29 envíos para 143 yardas, no lanzó pases de anotación ni sufrió intercepciones. Por tierra consiguió seis acarreos para 22 yardas y anotó el primer touchdown de su carrera profesional, con una escapada de 10 yardas durante la primera serie ofensiva de los Raiders.

¿Por qué Fernando Mendoza tomó la titularidad de los Raiders?

Fernando Mendoza, Las Vegas Raiders | AP

La oportunidad llegó después de que Las Vegas negociara a Kirk Cousins con los Minnesota Vikings el martes 10 de noviembre, a cambio de una selección de tercera ronda del Draft de 2027.

Con la salida del veterano, la franquicia decidió entregar las riendas de la ofensiva a Mendoza, quien había sido elegido como la primera selección global del Draft de 2026.

Sin embargo, el panorama cambió después de un buen comienzo. La defensiva de Seattle logró capturarlo en seis ocasiones y limitó a Las Vegas a apenas tres puntos en la segunda mitad. Mendoza terminó sin pases de anotación, pero evitó las intercepciones y dejó como primer recuerdo en la NFL su anotación por tierra.

¿Quién es Fernando Mendoza y cómo llegó a la NFL?

Fernando Mendoza jugó de titular ante Seattle | AP

Mendoza fue seleccionado con el número uno global del Draft 2026 por los Raiders, después de una extraordinaria campaña con los Indiana Hoosiers. En 16 partidos universitarios completó 273 de 379 pases para 3,535 yardas, 41 touchdowns y seis intercepciones, además de conseguir 276 yardas y siete anotaciones por tierra.