La franquicia de california intentará ganar su primer partido de la Temporada 2026, mientras que los Hijo de Edgar Allan Poe jugarán con nuevo quarterback

Los Baltimore Ravens recibirán a Los Angeles Chargers este lunes 16 de noviembre a las 19:15 horas, tiempo del centro de México, en el M&T Bank Stadium, en el partido que cerrará la Semana 10 de la NFL. El encuentro podrá seguirse a través de ESPN, Disney+ y NFL Game Pass en DAZN, con ambos equipos necesitados de una victoria para mejorar su situación en la Conferencia Americana.

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Los Ravens llegarán al compromiso con una marca de cuatro victorias y cinco derrotas, ubicados en el último lugar de su división. El conjunto de Baltimore buscará aprovechar su condición de local para mantenerse en la pelea por los puestos de postemporada.

Por su parte, los Chargers atraviesan una situación todavía más complicada, pues no han conseguido ganar un solo partido durante la campaña. El equipo dirigido por Jim Harbaugh intentará poner fin a su racha negativa y evitar que se prolongue una temporada que comenzó con expectativas diferentes.

Justin Herbert, mariscal de campo de Los Angeles Chargers | AP

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La principal novedad de Baltimore será la presencia de Jacoby Brissett como quarterback titular, después de su llegada procedente de Arizona Cardinals durante el cierre del periodo de intercambios. Los Ravens incorporaron al veterano pasador ante la lesión de Lamar Jackson, quien sufrió una fractura y luxación en el pulgar derecho que lo mantendrá fuera de actividad entre seis y diez semanas.

Brissett tendrá la responsabilidad de conducir la ofensiva después de la complicada actuación del novato Joe Fagnano frente a Jacksonville Jaguars. Baltimore apostará por la experiencia del quarterback para recuperar estabilidad en una posición que sufrió cambios durante las últimas semanas.

Ravens y Jaguars enfrentándose en el partido de TNF de Semana 9 | AP

Los Chargers tampoco encontraron respuestas a sus problemas ofensivos, pese a la incorporación de Mike McDaniel como coordinador ofensivo. El equipo angelino pasó de disputar la postemporada anterior, cuando fue eliminado por New England Patriots en la Ronda de Comodines, a ubicarse en el fondo de la clasificación general de la NFL.

La falta de resultados también colocó a Los Angeles entre los principales candidatos a obtener la primera selección global del próximo Draft. Sin embargo, el equipo todavía tendrá oportunidades de modificar su panorama durante el resto de la temporada regular.

Jim Harbaugh, entrenador en jefe de Los Angeles Chargers | AP

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