Los Pittsburgh Steelers volvieron a tropezar en la temporada 2026 de la NFL. Después de cuatro triunfos consecutivos, el equipo cayó 38-18 ante los Cincinnati Bengals en el Paycor Stadium, resultado que no solamente frenó su buen momento, sino que también les costó el liderato de la División Norte de la Conferencia Americana.
Fernando Mendoza debuta con los Raiders, pero Seattle arruina su presentación en la NFL
Desde el inicio, Cincinnati impuso condiciones y exhibió las dificultades de Pittsburgh para contener su ofensiva. Los Bengals se fueron al descanso con una ventaja de 24-3 y ampliaron la diferencia hasta colocar el marcador 31-3, ante unos Steelers que no encontraban respuestas.
Joe Burrow tuvo una noche espectacular ante Pittsburgh
El gran protagonista fue Joe Burrow, quien completó 34 de 43 envíos para 366 yardas y cuatro pases de anotación, sin sufrir intercepciones. El quarterback encontró las diagonales con Drew Sample, Dohnte Meyers y Chase Brown, quien consiguió dos touchdowns por recepción.
Ja'Marr Chase también fue determinante para Cincinnati al conseguir 10 recepciones para 188 yardas, convirtiéndose en el principal socio de Burrow. Del otro lado, Pittsburgh intentó reaccionar en el último cuarto con anotaciones de DK Metcalf y Pat Freiermuth, pero la diferencia ya era demasiado amplia.
Steelers pierde el liderato y tendrá que reaccionar ante Philadelphia
Con el resultado, los Steelers quedaron con marca de 6-3 y descendieron al segundo lugar del Norte de la AFC, por detrás de Cincinnati, que mejoró a 7-2. Cleveland y Baltimore también forman parte de la división, por lo que Pittsburgh necesitará recuperar terreno en las próximas semanas.
El calendario tampoco será sencillo para Pittsburgh: el domingo 22 de noviembre visitará a los Philadelphia Eagles; posteriormente recibirá a los Denver Broncos el viernes 27 y a los Houston Texans el 6 de diciembre. Los Steelers buscarán reencontrarse con la victoria para evitar que los Bengals se escapen en la pelea por el título divisional.