Steelers es apaleado y cae ante Bengals, con lo que pierde el liderato del Norte de la AFC

Aaron Rodgers sale de la bolsa de protección ante Bengals | AP

Joe Burrow brilló con cuatro pases de touchdown y 366 yardas, en una noche en la que los Steelers reaccionaron demasiado tarde

Los Pittsburgh Steelers volvieron a tropezar en la temporada 2026 de la NFL. Después de cuatro triunfos consecutivos, el equipo cayó 38-18 ante los Cincinnati Bengals en el Paycor Stadium, resultado que no solamente frenó su buen momento, sino que también les costó el liderato de la División Norte de la Conferencia Americana.

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Desde el inicio, Cincinnati impuso condiciones y exhibió las dificultades de Pittsburgh para contener su ofensiva. Los Bengals se fueron al descanso con una ventaja de 24-3 y ampliaron la diferencia hasta colocar el marcador 31-3, ante unos Steelers que no encontraban respuestas.

Joe Burrow tuvo una noche espectacular ante Pittsburgh

El gran protagonista fue Joe Burrow, quien completó 34 de 43 envíos para 366 yardas y cuatro pases de anotación, sin sufrir intercepciones. El quarterback encontró las diagonales con Drew Sample, Dohnte Meyers y Chase Brown, quien consiguió dos touchdowns por recepción.

Ja'Marr Chase consigue una recepción frente a los Steelers | AP

Ja'Marr Chase también fue determinante para Cincinnati al conseguir 10 recepciones para 188 yardas, convirtiéndose en el principal socio de Burrow. Del otro lado, Pittsburgh intentó reaccionar en el último cuarto con anotaciones de DK Metcalf y Pat Freiermuth, pero la diferencia ya era demasiado amplia.

Steelers pierde el liderato y tendrá que reaccionar ante Philadelphia

Con el resultado, los Steelers quedaron con marca de 6-3 y descendieron al segundo lugar del Norte de la AFC, por detrás de Cincinnati, que mejoró a 7-2. Cleveland y Baltimore también forman parte de la división, por lo que Pittsburgh necesitará recuperar terreno en las próximas semanas.

Joe Burrow frente a los Steelers | AP