El cantante cuestionó las formas en como perdió el equipo de la Estrella Solitaria

La derrota de Dallas Cowboys por 46-40 ante San Francisco 49ers provocó una fuerte reacción de Post Malone, uno de los aficionados más reconocidos de la franquicia de Texas. El cantante estadounidense utilizó sus redes sociales para expresar su molestia por el desempeño defensivo del equipo, que volvió a recibir una elevada cantidad de puntos en un encuentro de la NFL.

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A través de sus cuentas de X e Instagram, Post Malone cuestionó que los Cowboys permitieran cerca de 600 yardas a la ofensiva rival, además de señalar que el equipo cuenta con jugadores de calidad suficiente para evitar este tipo de resultados. El artista dejó claro su descontento con la derrota, aunque también reiteró el cariño que mantiene por la organización.

"Permitir 600 yardas está fuera de control. Con la cantidad de estrellas que tenemos en este equipo, no hay razón para seguir perdiendo cada maldito domingo. Los amo a muerte, Boys. Pero tenemos que arreglar esto. No se rindan, muchachos", escribió el cantante, quien también etiquetó a la cuenta oficial de Dallas Cowboys en su publicación.

¿Qué dijo Post Malone sobre la derrota de Dallas Cowboys?

La molestia del intérprete también estuvo relacionada con su vínculo de toda la vida con los Cowboys. Post Malone es aficionado de Dallas desde su infancia y su padre, Rich Post, trabajó durante años en las operaciones del estadio y en el área de alimentos y bebidas de la franquicia. En noviembre de 2025, el cantante encabezó el espectáculo de medio tiempo del partido de Acción de Gracias ante Kansas City Chiefs.

La crítica del artista encontró respaldo en las estadísticas del encuentro. San Francisco acumuló 584 yardas ofensivas, la mayor cantidad permitida por Dallas en un partido como local en la historia de la franquicia. Los 49ers consiguieron tres touchdowns en jugadas de al menos 66 yardas, mientras que Christian McCaffrey terminó con 223 yardas totales y tres anotaciones.

Post Malone, músico estadounidense | AP

¿Cómo fue la victoria de San Francisco 49ers sobre Dallas Cowboys?

El partido comenzó con una primera mitad equilibrada en la que Dallas consiguió mantenerse cerca de San Francisco. Los 49ers llegaron al descanso con ventaja de 17-16, gracias a una recepción de touchdown de 74 yardas de Christian McCaffrey. Sin embargo, el conjunto visitante amplió la diferencia en la segunda mitad con anotaciones de Kaelon Black y Deebo Samuel, quien protagonizó un acarreo de 70 yardas hasta las diagonales.

Pese a la derrota, Dak Prescott terminó con 343 yardas y cinco pases de touchdown, tres de ellos dirigidos a George Pickens, quien acumuló 145 yardas por recepción. Dallas consiguió acercarse a seis puntos en el último cuarto, pero otra anotación de McCaffrey, esta vez en una recepción de 66 yardas, permitió a San Francisco conservar la ventaja y asegurar el triunfo por 46-40.