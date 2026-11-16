Fans mexicanos de los 49ers se alistan para el juego en el Estadio Azteca ante los Vikings

San Francisco enfrentó a los Cardinals de Arizona en un juego de Temporada Regular en el 2005

Cuando Germán Robles vio por primera vez a San Francisco en un juego de la NFL en el Estadio Azteca, hace poco más de dos décadas, se sorprendió al encontrar a tantos aficionados mexicanos que, como él, eligieron apoyar a los 49ers.

Este año, cuando los 49ers enfrenten a los Vikings de Minnesota el próximo domingo en el Estadio Azteca, Robles estará acompañado de miles de seguidores, muchos de ellos integrantes del club oficial del equipo en la Ciudad de México.

Germán Robles, aficionado de los San Francisco 49ers | AP

¿Cómo fue ese partido para Germán?

San Francisco enfrentó a los Cardinals de Arizona en un juego de Temporada Regular en el 2005 en la Ciudad de México.

"Fui al juego de 2005 y vi que se juntaba mucha gente. Dije: 'Tenemos que hacer algo, somos mucha afición, no los había visto nunca y hay que hacer un grupo'", relató Robles, presidente del club nacional de seguidores de los 49ers.

San Francisco 49ers, en festejo ante los Dallas Cowboys | AP

La idea original surgió en 2005, y varios intentos fallidos por consolidar la agrupación hasta que se formó oficialmente en julio de 2014, el mismo día en que los 49ers inauguraron el Levi 's Stadium.

“Para la primera foto oficial estábamos en la calle entregando volantes y convocando a amigos, vecinos y familiares. Pensé que no iba a venir nadie y, de repente, llegaron 70. Dije: ‘De aquí soy’”, recordó Robles.

49ers impiden que los Cowboys sigan avanzando | AP

El siguiente paso fue hacer crecer el club: crear un logotipo oficial, buscar sedes para ver los partidos los fines de semana y lograr lo más difícil, que los 49ers los reconocieran formalmente.

“Fueron como cuatro años en los que estuve contactándolos hasta que me hicieron llegar la carta de aprobación como club oficial de los 49ers en México”, explicó Robles.

Más de 100 mil seguidores en redes

Con el respaldo del equipo, la directiva se enfocó en conseguir patrocinios, levantar un padrón de aficionados para credencializarse y gestionar descuentos en tiendas y restaurantes para los miembros.