Mike Vrabel desata polémica por beber cerveza en Alemania antes del juego de Patriots, aficionados cuestionan su compromiso

Las imágenes provocaron críticas de seguidores que consideran que debía concentrarse en preparar el encuentro

El entrenador en jefe de los New England Patriots, Mike Vrabel, se convirtió en tema de conversación fuera de los emparrillados luego de ser captado bebiendo cerveza junto a aficionados en Múnich, Alemania, durante la víspera del partido contra los Detroit Lions, correspondiente a la Semana 10 de la NFL.

El momento ocurrió el sábado 14 de noviembre, cuando Vrabel visitó el Augustiner Stammhaus, un establecimiento cervecero de la ciudad que recibió a seguidores de los Patriots.

El entrenador participó en una actividad promocional, abrió un barril y levantó una enorme jarra de cerveza frente a los asistentes.

¿Qué hizo Mike Vrabel en el bar de Múnich?

En uno de los videos que circularon en redes sociales, el entrenador agradeció el apoyo de los aficionados alemanes y reconoció que no esperaba encontrar tantos seguidores del equipo en ese país.

"Sabía que teníamos aficionados en Alemania, pero no sabía que teníamos tantos. Gracias por su apoyo, ¡vamos Pats!", expresó Vrabel mientras levantaba su jarra.

Las imágenes generaron opiniones divididas, aunque una parte de los seguidores criticó que el entrenador estuviera bebiendo la noche anterior a un compromiso importante. Algunos cuestionaron su profesionalismo y otros ironizaron sobre una posible derrota de Nueva Inglaterra.

Mike Vrabel, entrenador de los Patriotas I AP

Patriots llegaban bajo presión al duelo contra Detroit

La polémica llegó en un momento complicado para Nueva Inglaterra, que aterrizó en Alemania con marca de 5-4 y después de sufrir una contundente derrota de 45-27 frente a los Green Bay Packers. El equipo necesitaba una reacción para mantenerse en la pelea dentro de la División Este de la Conferencia Americana.

Por ello, la aparición de Vrabel con una cerveza en la mano no fue bien recibida por todos los aficionados, quienes consideraron que el entrenador debía estar enfocado en preparar el enfrentamiento ante Detroit.

Mike Vrabel en la banca de Patriots | AP

La visita también formó parte de las actividades de acercamiento de los Patriots con sus seguidores en Alemania, uno de los mercados internacionales importantes para la NFL.