Amon-Ra St. Brown homenajea a Jamal Musiala con festejo en la victoria de Lions sobre Patriots en Alemania

Amon-Ra St. Brown y Jamal Musiala, en el juego en Alemania entre Lions y Patriots | AP

El receptor de Detroit consiguió dos touchdowns en Múnich y celebró una de sus anotaciones con el característico gesto del futbolista del Bayern Múnich

Los Detroit Lions consiguieron una contundente victoria sobre los New England Patriots en el partido de la NFL disputado en el Allianz Arena de Múnich, Alemania. Además de la actuación de Jahmyr Gibbs, uno de los protagonistas del encuentro fue Amon-Ra St. Brown, quien consiguió dos touchdowns y llamó la atención con un festejo inspirado en Jamal Musiala, futbolista del Bayern Munich.

El encuentro tuvo un significado especial para Amon-Ra St. Brown, quien tiene raíces alemanas por parte de su madre, originaria de Leverkusen. El receptor de Detroit aprovechó su presentación ante la afición germana para terminar con una racha de siete semanas sin conseguir una anotación y convertirse en una de las figuras del partido.

La primera anotación de St. Brown llegó durante el cuarto inicial, cuando protagonizó una recepción de 56 yardas que terminó en la zona de anotación. El jugador de los Lions consiguió superar a los defensores de New England y abrió el marcador para su equipo, que comenzó a construir su ventaja desde los primeros minutos.

¿Por qué Amon-Ra St. Brown celebró como Jamal Musiala?

Después de conseguir su primer touchdown, St. Brown realizó con las manos una letra 'M', replicando el festejo característico de Jamal Musiala, mediocampista del Gigante de Baviera y de la Selección de Alemania. El gesto del receptor llamó la atención de los aficionados presentes en el Allianz Arena y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

La celebración representó un homenaje al futbolista alemán en el estadio donde habitualmente disputa sus partidos como local. El receptor de Detroit aprovechó el escenario para establecer una conexión entre el futbol americano y el futbol, dos disciplinas que compartieron protagonismo durante la jornada internacional de la NFL.

St. Brown no se conformó con su primera anotación y consiguió un segundo touchdown frente a los Patriots, completando una actuación de dos anotaciones en territorio alemán. Su participación contribuyó al triunfo de los Lions, que también contaron con el desempeño de Jahmyr Gibbs para imponerse al conjunto de New England.

Amon-Ra St. Brown, receptor de los Detroit Lions, tras victoria ante los New England Patriots en Alemania | AP

¿Cuándo será el próximo partido internacional de la NFL en México?

El enfrentamiento entre Detroit Lions y New England Patriots en Múnich representó el penúltimo compromiso internacional de la temporada regular de la NFL. La liga continuará con su calendario de partidos fuera de Estados Unidos durante la Semana 11, cuando el futbol americano regrese a territorio mexicano.

El próximo encuentro internacional se disputará en el Estadio Banorte, donde los San Francisco 49ers enfrentarán a los Minnesota Vikings; el compromiso marcará el cierre de la serie internacional de la temporada.