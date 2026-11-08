El presidente de honor del conjunto bávaro encendió las alarmas sobre el futuro futbolístico y contractual del mediocampista alemán

El entorno del Bayern Munich atraviesa momentos de máxima incertidumbre tras las contundentes declaraciones de Uli Hoeness, presidente de honor de la institución. En entrevista para la televisión pública bávara BR, el histórico directivo encendió las alarmas en el futbol europeo al poner en duda que Jamal Musiala pueda recuperar su máximo nivel competitivo debido al trastorno neurológico que padece.

Hoeness no solo habló de la complejidad médica del internacional alemán, sino que también puso sobre la mesa la delicada situación salarial que atraviesa el club respecto al rendimiento actual del futbolista.

"Está en una situación complicada: tiene una enfermedad que no es fácilmente curable, pero que puede controlarse hasta cierto punto con medicación. Sin embargo, no sabemos si volverá a rendir como antes. Sigue cobrando su sueldo, pero imagínense que el Bayern cuestionara su contrato: lo que puede rendir ahora ya no es lo que figura en él", sentenció el mandamás muniqués.

El diagnóstico de Jamal Musiala y su millonario contrato con el Bayern

Las palabras del dirigente cobran especial relevancia considerando el peso económico que representa Musiala para las arcas del cuadro alemán, así como su situación clínica actual.

Jamal Musiala, en el césped, con Bayern Munich | AP

El mediocampista sufre un trastorno neurológico funcional con episodios de ausencia, aunque actualmente se recupera de una lesión y ya regresó a los entrenamientos grupales con miras a reaparecer tras la Fecha FIFA, su plenitud física es una incógnita.

En febrero de 2025, tras intensas negociaciones, renovó su vínculo hasta 2030 con un salario cercano a los 25 millones de euros anuales, ubicándose entre los mejores pagados de la plantilla.

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Munich, en partido | AP

Uli Hoeness también aclaró el estado de salud de Vincent Kompany

Durante la misma intervención, Hoeness aprovechó para llevar tranquilidad respecto al entrenador Vincent Kompany, quien lleva poco más de dos semanas ausente de los banquillos tras sufrir un desmayo provocado por una irritación meníngea.