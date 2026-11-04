El conjunto alemán comparte el liderato con Bayern Múnich y busca conquistar su primera Bundesliga desde la histórica temporada de Jürgen Klopp en 2012

El Borussia Dortmund ha vuelto a ilusionar a sus aficionados con la posibilidad de conquistar la Bundesliga, después de firmar un arranque invicto en la temporada 2026-2027. El conjunto dirigido por Niko Kovač se mantiene entre los principales protagonistas del campeonato alemán y, después de ocho jornadas, comparte la cima de la clasificación con el Bayern Múnich, en una batalla que promete mantenerse durante los próximos meses.

Con 18 puntos producto de cinco victorias y tres empates, el conjunto aurinegro ocupa la segunda posición únicamente por diferencia de goles, ya que el Bayern registra +19 contra el +8 del Dortmund. El buen momento del equipo ha despertado la ilusión de terminar con una sequía de 14 años sin levantar el campeonato alemán, pues su última conquista se remonta a la temporada 2011-2012, cuando Jürgen Klopp comandó una de las campañas más recordadas en la historia del club.

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¿Cuándo fue la última vez que Borussia Dortmund ganó la Bundesliga?

La última ocasión en que el Borussia Dortmund se proclamó campeón de la Bundesliga fue en la temporada 2011-2012, cuando consiguió su quinto título desde la creación del torneo y el segundo consecutivo bajo la dirección técnica de Jürgen Klopp. Aquel equipo, que contaba con figuras como Robert Lewandowski, Mario Götze, Mats Hummels e Ilkay Gündogan, logró sobreponerse a un inicio irregular para terminar dominando el campeonato alemán.

Durante aquella campaña, el Dortmund estableció un récord de 81 puntos en la Bundesliga, cifra que representaba la mayor cantidad conseguida por un equipo en una temporada hasta ese momento. Además, registró una impresionante racha de 28 partidos consecutivos sin perder y terminó ocho unidades por encima del Bayern Múnich, su principal perseguidor. Uno de los encuentros más recordados fue precisamente ante los bávaros, cuando un gol de tacón de Lewandowski permitió a los aurinegros imponerse por 1-0 en el Signal Iduna Park.

Borussia Dortmund festeja su más reciente campeonato de Bundesliga | uefa.com

La temporada terminó de manera histórica para el conjunto de Klopp, que también conquistó la Copa de Alemania (DFB-Pokal) después de derrotar 5-2 al Bayern Múnich en la Final. Con aquel resultado, Borussia Dortmund consiguió el primer doblete de Bundesliga y Copa alemana en su historia, consolidando una generación que logró competir directamente contra el dominio bávaro y que, hasta la fecha, permanece como la última en conquistar el campeonato de liga para el club.

Borussia Dortmund pelea el liderato en la 2026-2027

En la presente temporada, el equipo dirigido por Niko Kovač se mantiene invicto después de ocho jornadas, con 14 goles a favor y solamente seis en contra. Su resultado más reciente fue el empate 2-2 contra Bayern Múnich, disputado el pasado 31 de octubre en el Allianz Arena. A pesar de estar abajo en el marcador en dos ocasiones, el Dortmund consiguió rescatar un punto gracias a las anotaciones de Serhou Guirassy y Fábio Silva, este último con un gol al minuto 89.

El empate en el denominado Der Klassiker permitió que ambos equipos se mantuvieran igualados con 18 unidades en la clasificación. El Bayern conserva el liderato por su mejor diferencia de goles, mientras que Friburgo aparece en la tercera posición con 16 puntos, seguido por RB Leipzig y Werder Bremen, ambos con 15. La cerrada disputa en la parte alta mantiene abiertas las posibilidades del Dortmund de pelear por un campeonato que no conquista desde hace más de una década.

Guirassy celebra gol con Borussia Dortmund en Champions League | AP