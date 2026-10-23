Borussia Dortmund premiará a los aficionados que no usen su celular durante los partidos

El conjunto alemán estrenará una función en su aplicación oficial que otorgará puntos por cada minuto sin utilizar el teléfono, con la posibilidad de ganar camisetas autografiadas y vales para su tienda

El Borussia Dortmund busca que sus aficionados disfruten los partidos sin distracciones digitales y, para conseguirlo, implementará una iniciativa que recompensará a quienes mantengan bloqueados sus teléfonos celulares durante los encuentros. La dinámica comenzará este sábado 24 de octubre, cuando el equipo reciba al Eintracht Frankfurt en el Signal Iduna Park.

La propuesta se incorporará a la aplicación oficial del club mediante una herramienta llamada FanModus (modo aficionado), diseñada para incentivar que los seguidores concentren su atención en lo que sucede dentro del terreno de juego y en el ambiente que se vive en las gradas.

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¿Cómo funciona el FanModus del Borussia Dortmund?

La nueva función estará disponible en los partidos de Bundesliga en los que el Dortmund dispute como local. Los aficionados deberán activar el modo desde la aplicación oficial antes del inicio del encuentro y mantener bloqueado su dispositivo para comenzar a acumular puntos.

Por cada minuto que permanezcan sin utilizar el celular, los usuarios obtendrán un punto, con un máximo de 90 unidades por partido. El descanso quedará excluido del conteo, por lo que los seguidores podrán revisar sus teléfonos durante el medio tiempo y reactivar la herramienta para la segunda parte.

Los aficionados con mejores registros tendrán la oportunidad de participar en sorteos de camisetas autografiadas por jugadores del Borussia Dortmund y vales para adquirir productos en la tienda oficial. La participación será voluntaria, aunque los usuarios deberán permitir el acceso a su geolocalización para comprobar que se encuentran en el estadio.

Equipo varonil y femenil del Borussia Dortmund | AP

Borussia Dortmund busca recuperar la atención de sus aficionados

La iniciativa responde a la preocupación del club por el uso constante de los teléfonos móviles en las tribunas. Una encuesta realizada por Vodafone en 2023 a mil asistentes habituales a estadios reveló que el 63 por ciento utilizaba regularmente su smartphone durante los partidos, un dato que impulsó la reflexión sobre cómo mejorar la experiencia de los espectadores.

Carsten Cramer, consejero delegado del Borussia Dortmund, defendió la importancia de disfrutar el futbol en directo y destacó el valor de compartir las emociones con miles de aficionados en el estadio.

“Más de 81.000 personas en el estadio, cantando, sufriendo y celebrando juntas: este aquí y ahora es irreemplazable”, expresó el directivo al presentar la nueva función.

Borussia Dortmund recibe al Atalanta en Champions| AP

La propuesta también contrasta con las estrategias habituales de los equipos profesionales, que suelen utilizar sus aplicaciones para ofrecer juegos, encuestas y otras actividades digitales durante los encuentros. En lugar de incentivar la interacción con el celular, el Dortmund busca recompensar precisamente lo contrario: que los aficionados se concentren en el partido.

Aunque existen antecedentes de iniciativas para limitar el uso de teléfonos en eventos deportivos, como algunas jornadas organizadas por equipos de béisbol en Estados Unidos, el modelo alemán apuesta por una alternativa voluntaria. Los seguidores podrán utilizar sus dispositivos cuando lo deseen, pero dejarán de sumar puntos mientras lo hagan.