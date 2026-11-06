Preocupación en New England Patriots: Henderson revela que está hospitalizado por problemas de salud

Treveyon Henderson se une a la lista de jugadores con repercusiones neurológicas en la NFL | AP

El jugador de los Patriotas compartió en sus redes sociales el procedimiento en el que se encuentra por el momento

El corredor de los New England Patriots, TreVeyon Henderson, reveló el viernes que ha pasado varios días en el hospital sometiéndose a pruebas para determinar la causa de síntomas neurológicos inexplicables que han afectado su fuerza y ​​coordinación.

¿Qué pasa con Henderson?

Aunque los resultados de las pruebas han sido, según él, "tranquilizadores" al dar positivo, la causa de la afección médica sigue siendo desconocida, dijo Henderson en una extensa publicación en su cuenta de Instagram .

"Seguiré trabajando estrechamente con mis especialistas y fisioterapeutas para centrarme en mi recuperación, ya que estos síntomas han afectado mi fuerza, coordinación y algunas de mis funciones físicas", escribió Henderson. "Estoy comprometido a hacer todo lo necesario para recuperar la salud por completo. Mi salud y mi bienestar a largo plazo siguen siendo mis principales prioridades".

Henderson, de 24 años, no ha entrenado desde el 29 de octubre, cuando se le reportó una enfermedad, y fue descartado para la victoria del domingo por 24-19 sobre Miami. El jugador de segundo año en la NFL se ha limitado a 203 yardas por tierra y un touchdown, con 45 yardas por aire, en seis partidos esta temporada.

Se trata de un descenso considerable para un jugador que acumuló 1.131 yardas totales (911 por tierra) y 10 touchdowns en su temporada de novato el año pasado.

Los Patriots (5-3) reciben a Green Bay (5-3) el domingo

Henderson agradeció a su esposa, al equipo médico y a los Patriots por su apoyo.

Concluyó su mensaje escribiendo: “Les pedimos respetuosamente que continúen orando por mí y que respeten mi privacidad mientras me concentro en mi salud y recuperación. Con cariño, Trey”.