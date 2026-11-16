La defensiva de los Cowboys volvió a ser inoperante y Jerry Jones observó cómo cayó su equipo

¿Y ahora cuál es la excusa? Los Dallas Cowboys volvieron a dar pena a nivel defensivo y, con una gran actuación de Christian McCaffrey y Brock Purdy, los San Francisco 49ers se metieron al Palacio de Cristal de Jerry Jones y terminaron por imponer condiciones en cuestión del lado ofensivo del balón.

Pese a que los Vaqueros iniciaron con una serie ofensiva que le dejó tres puntos, los gambusinos mostraron que están a otro nivel ofensivo. Al momento que los de rojo y dorado -en este caso blanco como en las mejores épocas de Steve Young- saltaron al campo, las emociones se volvieron californianas.

Deebo Samuel regresó y anotó su primer touchdown del partido tras un pase lateral de Brock Purdy, para darle la ventaja que nunca soltó la franquicia de la bahía. Aunque al medio tiempo el partido estaba con los Niners con un solo punto de ventaja, la segunda mitad fue una confirmación que los gambusinos están listos para ir por el Vince Lombardi.

49ers impiden que los Cowboys sigan avanzando | AP

¿Cómo fue la segunda mitad entre los San Francisco 49ers y Dallas Cowboys?

La primera mitad terminó con un 17-16 en favor de los 49ers, un partido de altas, pero lo que fueron el tercer y cuarto periodo fueron una locura absoluta. Christian McCaffrey mostró una vez más que es uno de los jugadores más versátiles de la liga, y terminó con un total de 263 yardas y dos touchdowns.

Aunque el corredor de los Niners fue uno de los grandes protagonistas, George Pickens también tuvo una tarde para el recuerdo. El receptor de los Cowboys terminó con 11 recepciones y 145 yardas, además de tres anotaciones. Pese a la exhibición ofensiva de Dallas, la defensiva terminó por permitir 46 puntos.

Brock Purdy ante Dallas Cowboys | AP

¿Qué sigue para los 49ers?

Después de la gran exhibición ofensiva de los San Francisco 49ers, los coacheados por Kyle Shanahan volarán con rumbo a la Ciudad de México para enfrentar a los Minnesota Vikings, en el último juego internacional de la NFL en la Temporada 2026.

Los gambusinos son el equipo número uno de la Conferencia Nacional, además de ser uno de los mejores en yardas por aire y tierra en la NFL. El duelo en el Estadio Azteca será uno de los más atractivos de todo el año.