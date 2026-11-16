Los Fieles prenden el ambiente en el Watch Party con triunfo sobre Cowboys previo al duelo en CDMX

La fanaticada de San Francisco se reunió en su casa, el Pinche Gringo BBQ, de Polanco

Los Fieles prenden el ambiente de cara al partido del próximo domingo en México entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers, el último compromiso de la Serie Internacional de la NFL en esta campaña, con triunfo 46-40 sobre los Dallas Cowboys.

El Pinche Gringo BBQ, de Polanco, la sede de la afición de los 49ers, fue el escenario, donde los Fieles a la Bahía se dieron cita en un banderazo oficial de diversas actividades de la franquicia californiana durante la semana previa al juego de la CDMX.

¿Qué regalos recibió la afición de los 49ers?

Gran ambiente de la afición de los 49ers en la victoria ante Dallas | Mario Hernández

La organización de los 49ers agasajó a su afición con el regalo de un Bobblehead de George Kittle, edición limitada, en una vestión de luchador, mil 500 piezas se entregaron a cada uno de los asistentes a la entrada del lugar.

Además, durante el desarrollo del partido ante Dallas, también se rifaron cotizados objetos de los Gambusinos, como un casco conmemorativo del equipo, con el tradicional logo en un costado y en el otro, el parche de los 80 años que está cumpliendo San Francisco en la Liga en esta temporada.

Un jersey con el número 26 y la frase “México City Game” sobre la espalda y un balón con elementos mexicanos, complementaron los obsequios.

Mariachi, Alfredo Gutiérrez y la mascota se sumaron a la fiesta

Minutos antes de que comenzará el duelo contra Cowboys apareció el tradicional mariachi para amenizar la tarde de los Fieles, al igual que el exjugador de 49ers, el mexicano Alfredo Gutierrez, actualmebte embajador de la franquicia, quien lanzó a todo pulmón: “hoy chingamos a los Cowboys”, que provocó tremenda algarabía.

Las mascota Sourdough Sam y los exjugadores Ian Williams y Anthony Dixon también se agregaron a la fiesta.

Listos para el México City Game

Con el triunfo sobre Cowboys 46-40, la afición dorada y escarlata, se declara lista para para alentar a los 49ers el próximo domingo contra Vikings en la capital del país, con una fiesta total en el Estadio Banorte y que se replicará en el Pinche Gringo, de Polanco, para todos aquellos que se quedaron sin boletos.