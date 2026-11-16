El mariscal de campo novato golpeó a un miembro de Seattle sin intención

Un momento de preocupación se vivió durante el partido entre Seattle Seahawks y Las Vegas Raiders, luego de que el médico principal del conjunto de Seattle, Elias Edward Khalfayan, recibiera un fuerte impacto de balón en la nuca. El responsable del golpe accidental fue el quarterback Fernando Mendoza, quien realizó un pase que terminó fuera del terreno de juego y provocó la caída del especialista.

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La acción ocurrió cuando Fernando Mendoza intentó conectar un pase largo con uno de sus receptores, pero el envío salió demasiado elevado y terminó en la zona lateral del campo. El balón impactó directamente en la parte posterior de la cabeza de Khalfayan, quien se encontraba de espaldas a la jugada y no tuvo oportunidad de reaccionar.

Tras recibir el golpe, el médico perdió el equilibrio y cayó al suelo, donde permaneció aproximadamente cinco segundos. Varios integrantes del personal de Seattle se acercaron para auxiliarlo y ayudarlo a ponerse de pie. Aunque logró reincorporarse sin mostrar consecuencias graves aparentes, no se informó si posteriormente fue sometido a una evaluación médica.

¿Quién es Elias Edward Khalfayan, el médico golpeado por Fernando Mendoza?

Elias Edward Khalfayan es un cirujano ortopédico que forma parte del cuerpo médico de los Seattle Seahawks desde 1996, por lo que cuenta con una extensa trayectoria dentro de la organización. El especialista ha trabajado durante tres décadas con la franquicia y estuvo presente en la línea lateral cuando ocurrió el incidente durante el enfrentamiento ante Las Vegas.

El accidente se produjo durante un encuentro complicado para Fernando Mendoza, quien disputó su primera titularidad en la NFL. Aunque el mariscal de campo consiguió mantener a los Raiders en la pelea durante la primera mitad, la defensiva de Seattle aumentó la presión después del descanso y dificultó el funcionamiento de la ofensiva visitante.

Mendoza terminó el encuentro con seis capturas en contra, dos de ellas conseguidas por Devon Witherspoon. El esquema defensivo del entrenador Mike Macdonald consiguió limitar las oportunidades de Las Vegas durante la segunda mitad, en un partido que terminó con victoria de los Seahawks por marcador de 21-13.

Fernando Mendoza jugó de titular ante Seattle | AP

¿Cómo quedaron Seahawks y Raiders tras el partido de la NFL?

A pesar de disputar el encuentro con Drew Lock como quarterback titular y dos tacleadores ofensivos suplentes, Seattle Seahawks consiguió su sexta victoria de la temporada gracias a una destacada actuación de Jaxon Smith-Njigba. El receptor, que solamente había acumulado 11 yardas durante la primera mitad, terminó con 171 yardas y un touchdown para contribuir al triunfo de su equipo.

Con este resultado, Seattle mejoró su marca a 6-4 antes de su semana de descanso, tras la cual enfrentará a San Francisco 49ers en la Semana 12. Por su parte, Las Vegas Raiders cayó a un registro de 4-6 después de perder seis de sus últimos siete compromisos, situación que complicó sus aspiraciones de postemporada y aumentó la presión sobre el equipo dirigido por Klint Kubiak.