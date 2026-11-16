Ravens, los 76ers de LeBron y la Guatemala del 'Flaco' Tena son algunos de los equipos que entran en acción | AP, Imago7

Un día feriado con bastante actividad deportiva en el mundo

La actividad deportiva de este lunes 16 de noviembre de 2026 presenta una jornada con encuentros de futbol internacional, NBA y NFL. La UEFA Nations League y la Concacaf Nations League forman parte de la programación, mientras que el Monday Night Football será uno de los principales atractivos para los aficionados al futbol americano.

Además de los compromisos entre Canadá y Guatemala, así como los partidos de selecciones europeas, la NBA tendrá tres encuentros durante la tarde y noche. Por su parte, los Baltimore Ravens recibirán a Los Angeles Chargers en el partido que cerrará la Semana 10 de la NFL.

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¿Qué partidos de futbol hay hoy lunes 16 de noviembre?

La actividad comenzará a las 1:00 PM, tiempo del centro de México, con el enfrentamiento entre Albacete y Celta Fortuna en LaLiga Hypermotion, que contará con transmisión de Sky Sports. Posteriormente, a las 13:45 horas, Suiza enfrentará a Escocia, mientras que Macedonia del Norte se medirá ante Serbia, ambos compromisos correspondientes a la UEFA Nations League y con transmisión de Sky Sports.

En la actividad de la CONCACAF Nations League, Canadá recibirá a Guatemala a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el BMO Field de Toronto. El compromiso corresponde a la vuelta de los Cuartos de Final del torneo, donde ambas selecciones buscarán conseguir su boleto a las Semifinales. El encuentro estará disponible a través de ViX.

Luis Fernando Tena| MEXSPORT

NBA y Monday Night Football: horarios y dónde ver los partidos de hoy

La NBA tendrá tres encuentros durante la jornada. A las 18:00 horas, Orlando Magic enfrentará a Boston Celtics, con transmisión de NBA League Pass, Prime Video y ESPN 2. Posteriormente, Philadelphia 76ers se medirá ante Brooklyn Nets a las 18:30 horas, mientras que Portland Trail Blazers jugará contra Minnesota Timberwolves a las 19:00 horas. Estos últimos dos encuentros estarán disponibles mediante NBA League Pass.

En cuanto a la NFL, Los Angeles Chargers visitarán a Baltimore Ravens en el tradicional Monday Night Football, correspondiente al cierre de la Semana 10 de la temporada 2026. El partido comenzará a las 7:15 PM, tiempo del centro de México, en el M&T Bank Stadium de Baltimore, con transmisión por ESPN, Disney+ y NFL Game Pass de DAZN.