Le Bron James ya es el tercer mejor asistidor de la NBA | AP

James llegó a 12.092 asistencias en su carrera y se colocó en el tercer puesto de la lista histórica de la NBA

LeBron James lo encontró con facilidad para su 11.ª asistencia del partido y la número 12.092 de su carrera, con lo que superó a Jason Kidd y se colocó en el tercer puesto de la lista histórica de la NBA. James, que cumple 42 años el próximo mes, terminó con esas 11 asistencias y sumó 15 puntos y seis rebotes para liderar a Filadelfia en la victoria por 131-124 sobre los Pacers de Indiana.

Ya como máximo anotador histórico de la NBA, James se había abierto camino cerca de la cima —principalmente como alero— de una lista dominada por bases tradicionales.

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LeBron James supera a Jason Kidd en la lista histórica de asistencias

La pregunta entonces pasa a ser si James puede alcanzar el puesto número 2, que actualmente ocupa Chris Paul con 12.552. Olvídense del número 1: John Stockton repartió 15.806 asistencias, y James no estará ni cerca de esa cifra cuando se retire.

“Es algo que te pone los pies en la tierra”, manifestó James. “Es algo que obviamente no preví en mi carrera, pero sabía que las asistencias significaban mucho para mí. Simplemente el movimiento del balón, poder encontrar a mis compañeros y poner el balón a tiempo y al objetivo. También, estar vinculado con algunos de los grandes que han jugado este deporte y con un gran amigo mío, J-Kidd”.

LeBron James lanza en el juego ante Pacers | AP

James también es el líder de la NBA en partidos, minutos, tiros de campo y tiros de campo intentados. Y está en el año 24 de su carrera —otro récord, del que se adueñó en solitario el año pasado porque nadie había superado nunca las 22 temporadas antes de que él apareciera.

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Ante Indiana, James mantuvo un hábito que desarrolló temprano en su primera temporada con los Sixers: elegir el momento adecuado para tomar el control de un partido. Ese momento llegó en el tercer cuarto, justo después de que los aficionados de los Sixers enloquecieran cuando el pívot de 7 pies y 6 pulgadas Tacko Fall, poco utilizado, ingresó al juego. James se puso manos a la obra de inmediato, desarmó a los Pacers y anotó ocho puntos consecutivos para darle a Filadelfia una ventaja de 82-73.

James aceleró el ritmo cuando los Sixers más lo necesitaban, con Joel Embiid fuera por un día de descanso en el primero de dos partidos consecutivos del equipo. Embiid, dos veces campeón anotador de la NBA, debería volver a la alineación el lunes en Brooklyn, mientras que James —otro veterano que por lo general no juega en noches consecutivas— parecía listo para tomar su turno de descanso ante los Nets.

LeBron James ríe tras conseguir récord de asistencias con los Sixers | AP