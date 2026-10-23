La actuación de LeBron James que impulsó la remontada de 76ers contra Cavaliers

LeBron James y Tyrese Maxey en celebración en el partido de los 76ers contras los Cavaliers | AP

Philadelphia se recuperó de un déficit de 29 puntos para debutar en casa con victoria

Tyrese Maxey anotó 32 puntos y Joel Embiid sumó 24 para ayudar a LeBron James y a los Philadelphia 76ers a borrar un déficit de 29 puntos en su debut en casa y sorprender la noche del jueves por 114-106 a los Cleveland Cavaliers.

James terminó con 17 puntos y 10 rebotes en la mayor victoria con remontada de su carrera, y el también recién llegado Jaylen Brown aportó 21 puntos en un partido que ya podría ser difícil de superar para los Sixers esta temporada, que han comenzado con triunfos sobre los Knicks, campeones de la NBA, y los Cavaliers, finalistas de la Conferencia Este.

Los Sixers se negaron a caer sin pelear y casi se meten en una pelea cuando Maxey y su excompañero en Philadelphia, James Harden, se encararon en el cuarto periodo antes de que los separaran.

Maxey fue incansable en defensa y fue el catalizador de una racha de 15-0 en el último cuarto que le dio la ventaja a los Sixers y dejó a los Cavaliers buscando respuestas sin encontrarlas. Donovan Mitchell anotó 32 puntos por los Cavs en su primer partido de la temporada.

LeBron James y Tyrese Maxey en celebración en el partido de los 76ers contras los Cavaliers | AP

¿Cuándo es el siguiente partido de LeBron James y los 76ers?

Después de este partido, los Sixers tendrán una seguidilla de dos partidos en casa en el Xfinity Mobile Arena. El primero será este sábado 24 de octubre a las 5:30 horas (tiempo del centro de México) contra los Milwaukee Bucks. Mientras que el domingo 25 a las 17:30 horas se medirán a los Detroit Pistons.

En cuanto a los Cavs, regresarán al Rocket Arena, donde recibirán a los Brooklyn Nets este sábado 24 a las 17:30 horas. En tanto que el lunes 26 a las 17:00 horas, también en Cleveland, enfrentarán a los Minnesota Timberwolves.