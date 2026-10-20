Detroit Pistons remontan y vencen a los Celtics pese a los 38 puntos de Paul George

Los Pistons derrotaron 121-113 a Boston en el arranque de la temporada, luego de remontar una desventaja de 22 puntos; Paul George brilló en su debut con los Celtics, mientras Jayson Tatum tuvo una noche discreta

La NBA regresó con un duelo lleno de emociones entre los Detroit Pistons y los Boston Celtics. En el arranque de la temporada 2026-27, Detroit vino de atrás para imponerse 121-113 en el Little Caesars Arena, en un partido que parecía tener bajo control el conjunto visitante, pero que terminó con una espectacular reacción de los locales.

Aunque Paul George tuvo un debut sobresaliente con Boston al registrar 38 puntos, cinco rebotes y tres asistencias, los Celtics no pudieron sostener su ventaja. Por su parte, Jayson Tatum terminó con 13 unidades, seis rebotes y 10 asistencias, en una noche en la que el protagonismo ofensivo de su nuevo compañero no alcanzó para conseguir la victoria.

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Paul George brilla, pero Jayson Tatum no evita la derrota de Boston

La nueva etapa de los Celtics comenzó con una actuación individual destacada de Paul George, quien se convirtió en el principal referente ofensivo del equipo. El alero anotó 38 puntos y dejó buenas sensaciones en su estreno, aunque la derrota empañó su presentación.

Tatum, quien afronta el reto de asumir el liderazgo de Boston tras la salida de Jaylen Brown, aportó 13 puntos, seis rebotes y 10 asistencias. El jugador tuvo dificultades para encontrar su mejor ritmo anotador, pero colaboró en la generación de juego para sus compañeros.

Boston llegó a tener una ventaja de hasta 22 puntos, pero no logró mantener el control del encuentro. Detroit aprovechó el desplome ofensivo de los visitantes y firmó una reacción que cambió por completo el desenlace del partido.

Jayson Tatum no tuvo un gran inicio de temporada con los Celtics | AP

Cade Cunningham y Jalen Duren lideran la remontada de Detroit

Los Pistons encontraron en Cade Cunningham y Jalen Duren a dos de sus principales figuras. Ambos terminaron con 22 puntos, mientras que Cunningham añadió ocho asistencias y cuatro rebotes, y Duren contribuyó con nueve rebotes para fortalecer el juego interior de Detroit.

Duncan Robinson también fue determinante para los locales, al registrar 21 puntos y convertirse en una de las principales amenazas desde el perímetro. Su aportación ayudó a que Detroit recortara distancias y aprovechara el impulso de la remontada.

La reacción de los Pistons alcanzó su punto más importante durante el último cuarto, cuando consiguieron un parcial de 23-0 que les permitió darle la vuelta al marcador y tomar el control definitivo del encuentro.