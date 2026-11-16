El técnico mexicano reconoció que su planteamiento ofensivo no funcionó y asumió la responsabilidad por la derrota de Guatemala

Luis Fernando Tena asumió toda la responsabilidad por la derrota de la Selección de Guatemala ante Canadá en los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de CONCACAF. El entrenador mexicano reconoció que su planteamiento ofensivo no funcionó como esperaba y terminó siendo determinante para que su equipo cayera 3-2 en condición de local.

El conjunto guatemalteco llegó a estar abajo por tres goles durante la primera mitad, aunque consiguió reaccionar en el complemento para reducir la diferencia y mantener sus aspiraciones de avanzar a las Semifinales. Sin embargo, el resultado provocó que Tena reconociera públicamente sus errores tácticos y explicara las decisiones que tomó durante el encuentro.

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'El Flaco' asume la responsabilidad por la derrota

Tras el compromiso disputado en el Estadio Manuel Felipe Carrera, el estratega mexicano reconoció que decidió utilizar una propuesta ofensiva con dos centros delanteros, una fórmula que anteriormente le había dado buenos resultados ante rivales como Jamaica, El Salvador y Surinam, pero que terminó por complicar el funcionamiento de su equipo frente a Canadá.

Sí, obviamente asumo la responsabilidad de la derrota, intenté jugar ofensivo con mis dos centros delanteros como lo hicimos en los cuatro partidos anteriores y en términos generales nos había funcionado bien

Guatemala vs Canadá Concacaf Nations League | x:@fedefut_oficial

El técnico también explicó que era consciente de los riesgos que implicaba enfrentar a una selección con la calidad de Canadá. Aunque consideró que su planteamiento funcionó durante los primeros 15 minutos, reconoció que posteriormente fueron superados por el rival, situación que permitió a los visitantes construir una ventaja de tres anotaciones antes del descanso.

¿Qué necesita Guatemala para remontar ante Canadá en la Liga de Naciones?

A pesar de la derrota, Guatemala mantiene posibilidades de avanzar a las Semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF, luego de que Óscar Santis y Matthew Evans participaron en las anotaciones que permitieron reducir la desventaja. El combinado dirigido por Tena deberá buscar la remontada en el partido de vuelta, programado para el lunes 16 de noviembre en Toronto.

De cara al segundo enfrentamiento, el entrenador mexicano reconoció que será necesario realizar modificaciones tácticas para encontrar un mejor equilibrio entre la defensa y el ataque. Asimismo, señaló que sus futbolistas deberán mantener el orden y evitar desesperarse ante un rival que demostró su capacidad ofensiva durante el primer compromiso.

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