Fernando Mendoza en conferencia de prensa tras su debut con los Raiders | AP

El mariscal de campo aseguró que mejorará para poder comandar la ofensiva de su equipo de mejor manera

Fernando Mendoza tuvo un debut de contrastes en su primera titularidad como quarterback de Las Vegas Raiders en la NFL. El novato vivió un inicio prometedor frente a los Seattle Seahawks, pero sufrió las dificultades durante la segunda mitad, en un encuentro que terminó con derrota de 21-13 para el equipo de Nevada. Pese a la derrota, el QB

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Mendoza inició con una anotación

El mariscal de campo comenzó su primera titularidad con una serie ofensiva que terminó en anotación terrestre del propio mariscal. Además, consiguió que los Raiders se fueran al descanso con ventaja de 10-7.

Sin embargo, el panorama cambió después del medio tiempo. La ofensiva de Las Vegas perdió efectividad y acumuló cinco series consecutivas sin conseguir un primero y diez, con un balance de -17 yardas durante ese periodo. A lo largo del partido, Mendoza también sufrió seis capturas, mientras los Seahawks consiguieron controlar el desarrollo del encuentro.

Pese al mal resultado, Mendoza reconoció que en ocasiones es necesaria la derrota pues, les ayuda a mejorar. Según reveló el jugador de primer año, aún busca mejorar y poder liderar a su equipo.

"Viene bien recibir un golpe en la cara, porque representa una gran oportunidad para crecer, aprender y dejar al descubierto todas las carencias que aún tengo en mi juego como futuro líder de esta ofensiva", declaró el quarterback después del encuentro.

Fernando Mendoza jugó de titular ante Seattle | AP

Mendoza además, asumió su responsabilidad en el pobre desempeño ofensivo de los Raiders en la segunda mitad. El QB reconoció que el planteamiento defensivo de Seattle consiguió anticiparse a varias de sus decisiones.

"Nos quedamos atrás en el marcador por cómo estábamos jugando a la ofensiva, empezando por mí. El entrenador Macdonald planteó una partida de ajedrez, me engañó y me atrapó en varias ocasiones. Lo importante es aprender de esto: soltar el balón más rápido en rutas calientes, mantener la precisión bajo contacto y no esperar que todo sea un camino de rosas. Hay que corregir para darle opciones al equipo cada semana".

El pasador completó 17 de 29 envíos para 143 yardas, no lanzó pases de anotación ni sufrió intercepciones. Por tierra consiguió seis acarreos para 22 yardas y anotó el primer touchdown de su carrera profesional.

Ahora, Mendoza y los Raiders se alistan para enfrentarse a su rival divisional, los Denver Broncos, en lo que será un partido contra una de las mejores defensas de la liga.