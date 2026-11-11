Kirk Cousins vuelve a los Vikings en intercambio para rescatar una ofensiva en crisis

Kirk Cousins, mariscal de campo de Las Vegas Raiders, en partido ante Los Angeles Rams | AP

Minnesota recuperó a su antiguo quarterback mediante un intercambio con Las Vegas Raiders por una selección de tercera ronda del Draft 2027

Kirk Cousins está de vuelta en Minnesota. Los Vikings apostaron por el regreso del experimentado quarterback para intentar corregir los problemas ofensivos que han comprometido su temporada y aprovechar una defensiva que mantiene al equipo en la pelea por los primeros puestos de la Conferencia Nacional.

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El movimiento se concretó este martes, antes del cierre del periodo de intercambios de la NFL, con Las Vegas Raiders recibiendo una selección de tercera ronda del Draft 2027 a cambio del mariscal de campo de 38 años. De esta manera, los Raiders abrirán paso al novato Fernando Mendoza, primera selección global del pasado Draft.

¿Por qué los Vikings apostaron nuevamente por Kirk Cousins?

Kirk Cousins, mariscal de campo de Raiders | AP

La decisión de Minnesota responde a las dificultades que ha experimentado su ofensiva, particularmente en la posición de quarterback. Los Vikings tienen marca de 6-2, pero ocupan el puesto 31 en yardas aéreas y el 27 en puntos anotados, números que evidencian la necesidad de un cambio.

Carson Wentz tuvo una actuación para el olvido en la derrota 23-6 ante Buffalo Bills, mientras que Kyler Murray tampoco ha conseguido darle estabilidad al ataque y ha lidiado con problemas físicos.

Ante ese panorama, el regreso de Cousins representa una alternativa conocida para el entrenador Kevin O'Connell, con quien ya trabajó anteriormente.

Cousins en un partido con los Vikings | AP

Cousins vuelve a Minnesota con cuentas pendientes

El quarterback disputó seis temporadas con los Vikings, de 2018 a 2023, y ahora volverá a encontrarse con compañeros como Justin Jefferson, Jordan Addison y T.J. Hockenson. Además, conoce el sistema ofensivo de O'Connell, una ventaja importante considerando que Minnesota podría necesitarlo inmediatamente.

Kirk Cousins en acción con Vikings | AP