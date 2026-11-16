América se 'mudará' al Estadio Cuauhtémoc para las Semifinales del Apertura 2026: Este es el motivo del cambio

El partido de la NFL y los compromisos de la Liga MX varonil obligaron a las actuales campeonas a cambiar de sede

Campeonas vigentes y líderes, pero sin casa. América busca el bicampeonato de la Liga Femenil, pero el apretado calendario de compromisos en el Estadio Azteca obligará al equipo de Ángel Villacampa defender su corona fuera de la Ciudad de México.

El partido de la NFL entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings el próximo domingo 22 de noviembre ya modificó el calendario de las Águilas en Liguilla. Mientras que la reanudación de la Liga MX varonil y eventos no deportivos las obligará a buscar nueva sede.

De acuerdo con TUDN, el Estadio Cuauhtémoc es por ahora la opción más avanzada para recibir al conjunto femenino azulcrema. La casa del Puebla ya recibió a Cruz Azul varonil en el pasado Clausura 2026, por lo que no sería la primera vez que albergue a un equipo capitalino.

Podría interesarte Futbol América Femenil domina convocatoria de Brasil: es el equipo que más jugadoras aporta a la Canarinha

¿Por qué América Femenil no puede jugar en el Estadio Azteca?

Para el Apertura 2026, además de Cruz Azul y los dos clubes de América, Atlante también fue local en el coloso de Santa Úrsula. Si bien ninguno de los clubes masculinos jugará en este escenario el próximo fin de semana en la Jornada 17, sí se realizará el partido de la NFL.

Fue precisamente por el juego de los Niners que las Águilas intercambiaron la localía con Toluca para cerrar la serie de Cuartos de Final en el Estadio Nemesio Diez. Lo anterior para mantener el campo del Azteca en buen estado.

Montse Saldívar y Scarlett Camberos en celebración en la Liguilla del Apertura 2026 | IMAGO 7

Ahora bien, ese fin de semana no habrá actividad de la Liga Femenil porque hay Fecha FIFA en selecciones femeninas. No obstante, una vez que se reanude la actividad, también se empalmará con la Liguilla varonil, en la cual Cruz Azul y América serán locales al menos en Cuartos de Final.

Por ello, la disponibilidad de fechas del Estadio Azteca se reduce, más si uno de los dos avanza a Semifinales. A todo ello, se suma que fuera de los deportivo, Ricardo Arjona tendrá concierto el domingo 20 de diciembre, por lo que el montaje del escenario comenzará desde días previos y no se podrá usar el inmueble.

¿Contra quién juega América en Semifinales?

Luego de eliminar a Toluca con un marcador global 6-0, las Águilas seguirán su camino en la Fiesta Grande contra Pumas, que jugarán Semifinales por primera vez en su historia. El partido de ida será en el Estadio Olímpico Universitario y la vuelta en sede por definir.

El calendario de inicio de temporada de la Liga Femenil, se tiene previsto que las Semifinales se jueguen entre el 9 y 13 de diciembre (empalmadas con la Final varonil). Mientras que la Final sería entre el 16 y 20 del mismo mes (empalmada con el concierto de Arjona), pero las fechas exactas están por confirmarse.