¿Indirecta para América? Amandine Miquel elogia la logística de su club tras conciertos y lanza dardo por problemas de sede en Liguilla

La entrenadora de Rayadas destacó que Monterrey respeta las fechas de sus partidos importantes

Tras sellar el boleto de Monterrey a las Semifinales del Apertura 2026 al vencer 3-2 a Pachuca en el Estadio BBVA, la directora técnica Amandine Miquel elogió el impecable estado de la cancha luego de los tres conciertos de Karol G y lanzó un dardo que generó ruido en el entorno de la Liga Femenil.

La estratega resaltó que en la directiva de su club existe el cuidado de no empalmar espectáculos musicales con partidos importantes del futbol femenil, marcando distancia respecto a lo ocurrido recientemente con América Femenil, que tuvo que invertir su localía en Cuartos de Final ante Toluca y mantiene en el aire su sede en caso de avanzar a la Final por falta de disponibilidad en el Estadio Banorte.

Luego de que la cantante colombiana se presentara con éxito los días 6, 7 y 8 de noviembre en el 'Gigante de Acero' —espectáculo de su gira Viajando por el Mundo Tropitour—, Miquel aplaudió la labor operativa de la directiva albiazul tanto en el mantenimiento del césped como en la planeación del calendario.

Amandine Miquel, entrenadora de Rayadas, se alista para la Final | IMAGO7

"Pues lo vi bien, honestamente el club hizo un trabajo muy bueno para volverlo a poner en capacidad de jugar; también destacar que nuestro club tiene cuidado a no poner conciertos el día de partidos importantes, que no es el caso de otros equipos, entonces que nos toman en cuenta", declaró la timonel en conferencia de prensa.

¿Qué dijo Amandine Miquel sobre los conciertos de Karol G y Shakira en el Estadio BBVA?

Más allá de la comparación sobre la prioridad deportiva que recibe el equipo regio respecto a otras instituciones, la entrenadora francesa reveló que tanto ella como sus jugadoras disfrutaron del espectáculo en casa y ya esperan el siguiente gran evento musical.

Estadio BBVA, casa de los Rayados| MEXSPORT

Miquel confirmó que varias futbolistas de la plantilla y ella misma acudieron a disfrutar del concierto de Karol G, calificando el evento como un excelente show.