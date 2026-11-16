Claudio 'Piojo' López se emociona por volver al América: "el sentimiento por esta camiseta es inmenso"

Claudio 'Piojo' López, exjugador argentino, en el Juego de Leyendas entre América y Atlético de Madrid | MEXSPORT

El exdelantero argentino expresó su alegría por reencontrarse con antiguos compañeros durante el Juego de Leyendas entre las Águilas y Atlético de Madrid

Claudio 'Piojo' López volvió a vestir la camiseta del América con motivo del Juego de Leyendas frente al Atlético de Madrid, un encuentro que reunió a exfutbolistas de ambas instituciones y permitió al argentino reencontrarse con algunos de sus antiguos compañeros en el conjunto azulcrema.

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El exdelantero argentino, quien formó parte de una de las etapas más recordadas del América durante la década de los 2000, expresó su emoción por regresar al equipo mexicano. En declaraciones para ESPN, López reconoció que mantiene un vínculo especial con la institución y destacó la oportunidad de revivir momentos de su carrera.

"El sentimiento que yo tengo por este club, por esta camiseta, es inmenso. Entonces, tener la oportunidad de poder volver a vivir estos pequeños momentos y poder regresar", declaró el argentino, quien dejó una huella en el conjunto de Coapa durante su paso por la Liga MX.

Cuauhtémoc Blanco y Piojo López en festejo con América | MEXSPORT

¿Qué dijo Claudio 'Piojo' López sobre su regreso al América?

El exjugador también destacó la posibilidad de compartir nuevamente el terreno de juego con futbolistas que formaron parte de su trayectoria en México, así como de reencontrarse con integrantes del cuerpo técnico con quienes consiguió importantes resultados.

"Encima encontrarnos con viejos compañeros, acá con el profe también, que tanta alegría tuvimos, da mucho placer, da mucha alegría, así que encantado de poder estar", añadió Claudio López.

Oribe Peralta y Claudio 'Piojo' López en festejo de gol con Leyendas con América, ante Atlético de Madrid | MEXSPORT

¿Cómo fue la trayectoria del Piojo López con América?

Claudio López llegó al América en 2004 procedente de la Lazio de Italia, después de desarrollar una importante trayectoria en el futbol europeo, donde también defendió la camiseta del Valencia. Durante su estancia en México, el delantero argentino conquistó el título del Clausura 2005, cuando las Águilas derrotaron a Tecos en la Final, además del Campeón de Campeones de ese mismo año y la Copa de Campeones de la Concacaf de 2006.

El argentino permaneció en el América hasta 2007 y posteriormente continuó su carrera en la MLS con Kansas City Wizards. Su regreso para el Juego de Leyendas frente al Atlético de Madrid permitió recordar aquella etapa del club, en la que compartió vestidor con figuras como Cuauhtémoc Blanco y formó parte del equipo dirigido por Mario Carrillo que conquistó el campeonato de Liga MX en 2005.

El Juego de Leyendas se disputó el domingo 15 de noviembre en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, donde Atlético de Madrid se impuso 3-1 al América. Raúl García, David Villa y un autogol de Aquivaldo Mosquera marcaron para el conjunto español, mientras que Oribe Peralta descontó para las Águilas. El encuentro reunió a figuras como Cuauhtémoc Blanco, Salvador Cabañas, Radamel Falcao y Diego Godín.