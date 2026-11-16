¡Nostalgia en Puebla! Leyendas del Atlético de Madrid vencen a las del América con gran exhibición de David Villa

Leyendas del Atlético de Madrid en festejo de gol ante América | MEXSPORT

El Guaje fue el gran protagonista con un gol y una asistencia

Con goles de David Villa y Raúl García, además de un autogol de Aquivaldo Mosquera, las Leyendas del Atlético de Madrid vencieron 3-1 a las del América en un encuentro lleno de nostalgia, en el que las grandes figuras de ambos equipos volvieron a derrochar su talento dentro del terreno de juego.

Con figuras del conjunto colchonero como el Guaje Villa, campeón del mundo, Radamel Falcao, Raúl García y Diego Godín, así como Cuauhtémoc Blanco, Claudio López, Salvador Cabañas y Rubens Sambueza por parte de las Águilas, el Estadio Cuauhtémoc vivió una noche de leyendas y magia, donde la afición volvió a ver a sus ídolos una vez más.

David Villa y Radamel Falcao, las leyendas del Atlético de Madrid ante América | MEXSPORT

Desde los primeros minutos, David Villa se robó el show al abrir el marcador y posteriormente firmar el 2-0 con un golazo, al bombear el balón ante la salida de Adolfo Ríos.

Antes de terminar la primera mitad, Temo encaró y sirvió para Kevin Rojas, quien metió un centro para que Oribe Peralta pusiera el 2-1.

Oribe Peralta, leyenda del América, anotando gol ante Atlético de Madrid | MEXSPORT

¿Cómo fue el segundo tiempo entre las Leyendas del América y Atlético de Madrid?

Apenas iniciado el segundo tiempo, Villa volvió a hacer de las suyas. El español desbordó, dejó atrás a Maza Rodríguez y mandó un centro raso que Aquivaldo Mosquera terminó desviando hacia su propia portería para el 3-1.

Las Leyendas del América hicieron todo por acortar distancias, especialmente Cuauhtémoc Blanco, quien, como en sus mejores tiempos, pidió constantemente el balón, generó jugadas de peligro e incluso se sumó al ataque para buscar el gol de cabeza, aunque Miguel Ángel Moyá se encargó de impedirlo.

Las pinceladas en los últimos minutos

Al minuto 61, el Divo de Tepito volvió a regalar una pincelada. Tras un enganche, habilitó de taco a Miguel Layún, quien mandó un centro para Oribe Peralta. El Cepillo intentó definir con una chilena, pero el balón se fue por encima del arco. Aunque la jugada no terminó en gol, la afición reconoció la combinación y todo el estadio la premió con aplausos.

Todavía en la última jugada del encuentro, Rubens Sambueza desbordó y levantó el balón para la llegada de Oribe Peralta, quien no consiguió empujarlo al fondo de las redes. Así, el Atlético se quedó con la victoria y la afición se fue feliz aplaudiendo el espectáculo presenciado.