Pumas: esto necesita Universidad Nacional en la última jornada para clasificar a Liguilla

El triunfo ante Rayados y algunas combinaciones de resultados le darán esperanza al conjunto felino

Después del triunfo de Rayados sobre Querétaro, el panorama para Pumas se complicó todavía más, pues las condiciones aumentan para aspirar a un boleto para acceder a la Fase Final del Apertura 2026.

¿Qué necesita Pumas para clasificar a Liguilla?

En la última fecha, Pumas recibe a Rayados, por lo que primordialmente tiene que sacar el triunfo. Sin embargo, por la diferencia de goles, Universidad Nacional tiene que ganar con un margen de tres anotaciones a favor, ya que en estos momentos cuenta con un saldo de -2, contra +2 de Monterrey.

Con ello, Pumas superará a Rayados en la diferencia de goles, pero todavía no será suficiente, ya que necesita que se den combinaciones de algunos resultados, especialmente del encuentro entre Santos y León, y Pachuca ante Toluca.

César 'Chino' Huerta, jugador de Pumas, en festejo de gol ante América | IMAGO7

Las combinaciones de resultados que necesita Pumas para clasificar a Liguilla

Con el escenario en el que Universidad Nacional le gane a su rival con una diferencia de tres o más anotaciones, también esperará a que León pierda contra Santos, para así quedar con un punto menos.

Por otro lado, Pachuca enfrentará a Toluca, por lo que en este encuentro, Pumas necesita que los Tuzos no ganen para que se queden con un máximo de 23 unidades, una menos que los auriazules en caso de sacar el triunfo en el Olímpico Universitario.

Por último, el encuentro entre Xolos y Atlante también puede representar otra oportunidad, ya que los de la frontera registran 22 puntos, por lo que en caso de no ganar, se abre la puerta para que Pumas se quede con ese boleto.

VAR anula gol de Pumas ante América por fuera de lugar | MEXSPORT

Pumas conocerá su situación cuando inicie su compromiso ante Rayados

Cabe señalar que dichos encuentros serán antes del partido de Pumas y Rayados, por ello el equipo ya sabrá exactamente lo que necesita, lo que puede generar presión o empuje desde la grada para conseguir el objetivo.

Aunque Pumas necesita cosas diferentes, las posibilidades todavía no están muertas, pero la verdadera dificultad será jugar contra la estadística y lograr un resultado favorable frente a los dirigidos por Matías Almeyda.