¡Impresionante! Enorme tifo en el 'Gigante de Acero' recibe al Tri antes del duelo ante Jamaica

Tifo para la Selección Mexicana en el 'Gigante de Acero' | Imago7

Unas imágenes alusivas a la visita de México a la Sultana del Norte se vieron en el protocolo de inicio del compromiso

El 'Gigante de Acero' parece haberse resentido por no tener partido de Copa del Mundo cuatro meses atrás en el calendario, pues el ambiente que han montado para recibir a la Selección Mexicana ha sido fantástico, acompañado con las imágenes de un tifo impresionante y gigante en las gradas del inmueble.

La palabra "Somos Regios" se pudo ver en el centro de las tres imágenes del tifo, además del patrocinador de estas gigantes lonas que se vieron en las gradas: caliente.mx acompañado también de su lema: "Bienvenidos al juego".

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Extraordinario recibimiento

Desde el calentamiento, la sede en Monterrey se hizo sentir, pues canciones de artistas norteños acompañaban al equipo, seguido de unas gradas completamente repletas pese al precio de los boletos.

Ya como parte del protocolo, banderas en el terreno de juego de ambos equipos, el ya mencionado tifo y la pirotecnia acompañaron el resto del recibimiento, todo esto previo a otro lindo momento en el cual se entonó el Himno Nacional Mexicano.

Protocolo de inicio del partido de México ante Jamaica en Nations League | Imago7

Este ambiente se ha hecho sentir por ser la primera vez que la Selección Mexicana juega como local en el Estadio de los Rayados, ya que en el Mundial, solamente jugaron tanto en el Estadio Azteca de la Ciudad de México como en el Estadio Akron de Guadalajara.

Un estadio 'diferente' por una noche

Previo al partido entre la Selección Mexicana y Jamaica, correspondiente a la Vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League, el Estadio BBVA sufrió algunas modificaciones en su imagen. Personal del inmueble retiró las letras gigantes del patrocinador oficial, así como diversos anuncios publicitarios y elementos comerciales que habitualmente se encuentran en la casa de Rayados de Monterrey.

Estos cambios responden a los protocolos comerciales establecidos para los partidos oficiales de selecciones nacionales, debido a que los derechos de publicidad corresponden a los patrocinadores de la competencia y de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Por ello, el Gigante de Acero lucirá una imagen distinta durante el encuentro y, una vez finalizado el compromiso, se espera que sean reinstalados los elementos comerciales habituales del estadio.