¡Era roja! Así fue la entrada de cárcel a Álvaro Fidalgo en la Vuelta ante Jamaica

Álvaro Fidalgo tras ser golpeado por Denzel Hall en el partido de Nations League | IMAGO7

El defensor de Jamaica cortó un avance con un golpe a la espinilla que el silbante sólo sancionó con amarilla

Debió ser roja. México se enfrentó a Jamaica en Monterrey para el partido de Vuelta de Cuartos de Final de Liga de Naciones de la Concacaf y en los últimos minutos, Álvaro Fidalgo sufrió una fuerte entrada que casi lo saca del terreno de juego.

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La polémica jugada

Mexico hiló un buen contragolpe con el que buscaba anotar el segundo gol que les diera tranquilidad en la eliminatoria, sin embargo, cuando Fidalgo logró ganar un balón que lo dejaba mano a mano con el portero, Denzell Hall cortó la acción con una fuerte entrada.

En un inicio, la simple acción podría haberse sancionado con la tarjeta roja por haber cortado un acción manifiesta de gol. Pese a esta situación, el árbitro Héctor Said Martínez decidió sólo sancionar con amarilla.

Álvaro Fidalgo en el partido ante Jamaica de Nations League | MEXSPORT

Entrada de cárcel

Ya en la repetición, la entrada fue claramente más fuerte de lo que apreció el árbitro pues, Hall terminó contactando con sus tachones la espinilla del volante mexicano casi provocando una lesión.

En el terreno de juego, Fidalgo se quedó tendido con claras señas de dolor pidiendo un tarjeta más severa. El volante del Betis incluso mostró la marca donde fue contactado por el rival. La acción fue entonces revisada por el VAR.

Pese a que la entrada era claramente roja, los integrantes del VAR decidieron no llamar al silbante a revisar la acción nuevamente manteniendo la amarilla inicial. Esta decisión causó una clara molestia en el conjunto mexicano.

La fuerte entrada de Denzel Hall a Álvaro Fidalgo en el México vs Jamaica | IMAGO7