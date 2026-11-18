Debió ser roja. México se enfrentó a Jamaica en Monterrey para el partido de Vuelta de Cuartos de Final de Liga de Naciones de la Concacaf y en los últimos minutos, Álvaro Fidalgo sufrió una fuerte entrada que casi lo saca del terreno de juego.
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La polémica jugada
Mexico hiló un buen contragolpe con el que buscaba anotar el segundo gol que les diera tranquilidad en la eliminatoria, sin embargo, cuando Fidalgo logró ganar un balón que lo dejaba mano a mano con el portero, Denzell Hall cortó la acción con una fuerte entrada.
En un inicio, la simple acción podría haberse sancionado con la tarjeta roja por haber cortado un acción manifiesta de gol. Pese a esta situación, el árbitro Héctor Said Martínez decidió sólo sancionar con amarilla.
Entrada de cárcel
Ya en la repetición, la entrada fue claramente más fuerte de lo que apreció el árbitro pues, Hall terminó contactando con sus tachones la espinilla del volante mexicano casi provocando una lesión.
En el terreno de juego, Fidalgo se quedó tendido con claras señas de dolor pidiendo un tarjeta más severa. El volante del Betis incluso mostró la marca donde fue contactado por el rival. La acción fue entonces revisada por el VAR.
Pese a que la entrada era claramente roja, los integrantes del VAR decidieron no llamar al silbante a revisar la acción nuevamente manteniendo la amarilla inicial. Esta decisión causó una clara molestia en el conjunto mexicano.
Pese a la entrada, Fidalgo logró levantarse y disputar los últimos minutos del partido. Al final el Tri se impuso 1-0 para emparejar el global 3-3 y avanzar a Semifinales por goles de visita. Ahora deberá esperar hasta marzo para disputar esta instancia.