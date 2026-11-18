Jesús “Tecatito” Corona volvió a celebrar un gol con la Selección Mexicana y lo hizo de una manera especial: frente a su gente, en Monterrey y en la cancha del Estadio de Rayados, equipo con el que se dio a conocer y al que regresó para continuar su carrera.
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Como si no se hubiera ido
El atacante regiomontano se reencontró con las redes durante el partido ante Jamaica, correspondiente a la vuelta de los Cuartos de Final de la CONCACAF Nations League, en una noche especial para el futbolista, quien volvió a marcar con el combinado nacional después de cinco años.
La última anotación de Corona con México había sido en 2021, durante las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022, cuando consiguió marcar frente a Panamá. Desde entonces, el delantero no había podido volver a festejar un gol con la camiseta del Tricolor.
Además, marcó su gol número 11 con la playera del combinado azteca, octavo en torneos oficiales y su segundo ante Jamaica.
Extrañaba al Tri
Su regreso a las convocatorias también tuvo que esperar. Pasaron cuatro años para que el futbolista volviera a ser considerado por la Selección Mexicana, luego de un largo periodo fuera del equipo nacional.
Ahora, el destino le permitió reencontrarse con el gol en un escenario inmejorable. Una anotación que representa mucho más que sumar a la cuenta del Tricolor, pues significó cerrar una larga espera para el Tecatito.
Así, Jesús Corona volvió a escribir una página especial con México, justo en casa y ante la mirada de la afición regiomontana que lo vio crecer futbolísticamente.