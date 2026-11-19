Estos son los Power Rankings de RÉCORD de la NFL 2026, donde medimos cada semana el potencial de los 32 equipos en su lucha por alcanzar los Playoffs o para evitar la 'condena' de recibir el primer pick del próximo Draft

Por segunda semana consecutiva, los Buffalo Bills se mantienen en la cima de nuestros Powers Rankings, con el triunfo sobre los Jets, pero los 49ers se mantienen al acecho, luego de meterle 46 puntos a Cowboys en su casa, previo a su viaje a México.

En el sótano, ya hay movimiento con la primera victoria de los Chargers en la temporada, con lo que escalaron un posición y ahora los Titans son últimos, luego de ser apaleados ante su gente por los Jaguars 40-23.

1 (1) Buffalo Bills (8-1)

Se tardaron más de tres cuartos en definir el partido ante unos Jets sin Geno Smith, quien salió lastimado en un par de ocasiones. Me gustan los Bills, pero no los termino de comprar como serios contendientes porque su defensiva no ha frenado a nadie de respeto: Ravens sin Lamar, Vikings con Carson Wentz y estos Jets con una combinación de Geno Smith y Cade Klubnik. Sin duda van a pelear por el #1 seed de la Americana, pero no termino de estar convencido de este equipo. (César Cuervo).

2 (3) San Francisco 49ers (8-1)

Golpe a golpe, tuvieron al borde del nocaut y en la lona a Cowboys, con su mejor exhibición ofensiva en siete años, de 584 yardas totales, pero después bajaron la guardia y permitireon que el rival se acercara peligrosamente al aceptar 439 a la defensiva, la mayor cantidad en la actual campaña, auqnue muchas de ellas en tiempo basura, un lujo que no pueden permitirse ante un rival de más jerarquía ni a estas alturas de la temporada. (Mario Hernández).

3 (2) Chicago Bears (7-2)

Una semana de descanso para los Bears y se viene una lucha tremenda por esa división con Bears, Vikings y Lions empatados con 7-2 en la cima. Recuperan lesionados tras el Bye, eso es una buena noticia. Luther Burden ya superó el protocolo de conmoción de la liga y es vital para ellos que regrese Kyle Monangai, uno de sus corredores principales que lleva ausente algunas semanas. (César Cuervo).

4 (4) Jacksonville Jaguars (7-2)

Jacksonville vive su mejor arranque de temporada desde 1998. Tiene una ventaja ya de cuatro victorias frente a Houston e Indianápolis en el Sur de la AFC. El coach Liam Cohen ha trabajado no en crear una o dos estrellas, sino es tener un equipo que, en base a la función de cada uno, esté peleando por el primer lugar de la Conferencia Americana. Hay que destacar que los felinos han sacado provecho de la poca dificultad de su calendario. En la postemporada será otra historia. (José Moreno).

5 (9) Cincinnati Bengals (7-2)

Los Bengals atraviesan uno de sus mejores momentos de la temporada y se consolidaron como candidatos dentro de la Conferencia Americana. Cincinnati acumuló cinco victorias consecutivas, con una ofensiva que promedió 36.2 puntos durante ese periodo. Joe Burrow lanzó 20 pases de anotación en esa racha, mientras que Ja'Marr Chase registró 666 yardas y cuatro touchdowns. La contundente victoria ante Pittsburgh confirmó el potencial de un equipo que encontró en su ataque aéreo su principal fortaleza. (Emiliano Arias).

6 (13) Minnesota Vikings (7-2)

Kirk Cousins regresó y rápidamente le cambió el rostro al equipo. Luego de dos derrotas al hilo, el veterano pasador ayudó a que Vikings apaleara en Lambeau Field a Packers por 30-10. Una grata noticia para toda la fanaticada pues con su presencia promete que el duelo de la siguiente semana ante 49ers en México sea un espectáculo. Si Minnesota llega a sacar el resultado, incluso Cousins podría irse perfilando para ser el titular en el cierre de campaña regular y el inicio de playoffs. (José Moreno).

7 (5) Denver Broncos (7-2)

Semana de descanso de los Broncos para recobrar energías en la brutal lucha que sostendrán en la AFC Oeste hasta el final de temporada con los Chiefs, pero lo más importante son los ajustes de una chata ofensiva que esta tres escalones atrás de gran defensa, que los tiene 7-2. Si encuentran el balance, anoten a este equipo como serio candidato el Super Bowl. (Mario Hernández).

8 (11) Detroit Lions (7-2)

Aprovecharon al máximo la lesión temprana de Drake Maye, pisaron el acelerador y no miraron atrás. Tremendo lo de Amon Ra St Brown, Jahmyr Gibbs estuvo bestial y un Jared Goff como lo hemos visto todo el año. La ofensiva no tiene dudas, pero la defensa perdió a Aidan Hutchinson el resto del año y será una baja durísima de solventar. (César Cuervo).

9 (7) Kansas City Chiefs (7-2)

Kansas City mantuvo su lugar entre los principales contendientes después de una exhibición ofensiva frente a Atlanta. Patrick Mahomes lanzó para 348 yardas y cinco touchdowns, pese a no contar con Kenneth Walker III. La ausencia del corredor permitió que el novato Emmett Johnson asumiera mayor protagonismo, con 101 yardas terrestres, 70 por recepción y dos anotaciones. Los Chiefs demostraron que su ofensiva puede mantener una producción elevada mediante diferentes alternativas en el juego terrestre y aéreo. (Emiliano Arias).

10 (10) Seattle Seahawks (6-4)

Seattle continúa sumando victorias gracias a una defensiva que se convirtió en el principal respaldo del equipo ante la ausencia de Sam Darnold. Los Seahawks derrotaron a Arizona y Las Vegas en sus últimos dos compromisos, aunque su producción ofensiva disminuyó con Drew Lock como titular. El conjunto dirigido por Mike Macdonald necesita recuperar equilibrio en el ataque para mantener sus aspiraciones de defender el título del Super Bowl, especialmente cuando enfrente a rivales con mayor capacidad anotadora. (Emiliano Arias).

11 (12) Los Angeles Rams (6-4)

Pese a sus múltiples ausencias por lesión, los angelinos han logrado sacar los partidos. Presumen una racha de cuatro victorias al hilo, pero ojo, con rivales bastante endebles como Raiders, Chargers, Commanders y Cardinals. La etapa fuerte viene ahora con choques frente a Packers, Chiefs y uno valioso con 49ers donde hay que ganar sí o sí para seguir con aspiraciones divisionales, de no ser así, el comodín es la única vía para los playoffs. (José Moreno).

12 (8) Pittsburgh Steelers (6-3)

La famosísima 'Cortina de Acero' fue fundida en pleno ritual ofensivo en la Selva por los Bengals, que incluso se apiadaron de ellos al sacar a Joe Burrow a la mitad del último cuarto, con lo que queda claro que los Steelers no ganarán la AFC Norte y veremos si les alcanza para pelear un boleto a Playoffs al menos como Comodín. (Mario Hernández).

13 (6) Green Bay Packers (6-4)

Green Bay sufrió una contundente derrota frente a Minnesota que interrumpió su buen momento. Los Packers habían ganado cinco de sus seis compromisos anteriores, pero la defensiva de los Vikings limitó su ofensiva a solamente 220 yardas. Además, Kirk Cousins encontró espacios ante una defensa que había mostrado solidez durante las semanas anteriores. Green Bay quedó rezagado en una NFC Norte altamente competitiva y deberá aprovechar su semana de descanso para corregir los problemas antes de enfrentar a Los Angeles Rams. (Emiliano Arias).

14 (17) Cleveland Browns (6-4)

Un auténtico acto de escapismo para mantener el invicto en casa y seguir metidos de lleno en la pelea del Norte. Venían perdiendo por 17 puntos ante los Texans, pero Deshaun Watson se puso la capa contra su exequipo, lanzó para 312 yardas y lideró otra remontada épica en el último cuarto para ganar 27-24. La defensiva ajustó de maravilla en la segunda mitad secando por completo a C.J. Stroud. Este equipo ya suma cuatro triunfos remontando desventajas de doble dígito. (Carlos Chávez).

15 (15) New York Giants (5-3-1)

Caer 24-21 ante los Commanders el jueves por la noche dolió el doble porque tenían el juego controlado hasta que Jayden Daniels les clavó un bombazo de 32 yardas con menos de un minuto en el reloj. J.J. McCarthy tuvo sus chispazos, pero una intercepción tardía terminó por abrirle la puerta a Washington. Siguen en el liderato de la NFC Este, pero este tropiezo les recuerda que no pueden relajarse ni un segundo. (Carlos Chávez).

16 (14) New England Patriots (5-5)

Aunque están con récord de .500, los Patriots atraviesan un momento de alta incertidumbre en la temporada al llegar a su semana de descanso con una racha de dos derrotas, enlas cuales donde fueron sacudidos por Packers y Lions. Es inminente que su boleto a Playoffs se esfuma, pues con la lesión de Drake Maye, que lo puede dejar fuera el resto del año, lucen francamente inofensivos al ataque. (Mario Hernández).

17 (22) Carolina Panthers (4-5)

Sin hacer tanto ruido, pero pegando donde más duele para adueñarse en solitario de la cima de la NFC Sur. Asaltar el Superdome y vencer 20-17 a los Saints con un gol de campo de 54 yardas de Ryan Fitzgerald en el último suspiro demuestra que este equipo ya aprendió a ganar los juegos cerrados. Chuba Hubbard cargó con la ofensiva terrestre anotando dos touchdowns y la defensiva robó balones en momentos clave. (Carlos Chávez).

18 (18) Tampa Bay Buccaneers (3-6)

Semana de descanso (bye) que llegó como tanque de oxígeno puro para enfriar la cabeza tras una racha muy irregular. Sin jugar, vieron cómo los Panthers tomaron ventaja en la NFC Sur, así que el panorama se les aprieta cada vez más. El descanso les sirve para curar heridas y replantear una ofensiva que ha sido una auténtica montaña rusa. La próxima semana visitan a los peligrosos Detroit Lions, donde veremos si el reposo les devolvió la memoria o si siguen en caída libre. (Carlos Chávez).

19 (16) Houston Texans (3-6)

Esta vez parece que no se van a sobreponer a un terrible inicio para alcanzar la Postemporada como lo hicieron el año pasado, su margen de error se reduce a la rendija de una aguja, tras perder en Cleveland, donde desperdiciaron una ventaja de 17 puntos, evidenciando su principal talón de Aquiles: la incapacidad de su defensiva para cerrar los partidos en los minutos finales, ahora reciben en casa a Colts, pero la mala noticia es que en su propio rodeo van 0-4. (Mario Hernández).

Commanders Semana 10 NFL l AP

20 (25) Washington Commanders (3-5-1)

Washington sacó una valiosa victoria el jueves ante Giants para seguir a la caza del primer lugar divisional. La diferencia son dos triunfos justo en relación a los neoyorquinos. El resto del calendario no pinta desfavorable para pensar que Commanders puede aspirar a Playoffs. Duelos ante Cincinnati, Minnesota y Jacksonville serán exigentes, pero el resto de los rivales lucen accesibles para ganar y llegar a las últimas instancias con posibilidades de postemporada. (José Moreno).

21 (20) Las Vegas Raiders (4-6)

Tras el prometedor comienzo de 3-0, los Raiders tienen una marca de 1-6 en los últimos siete partidos, por lo que con la temporada casi perdida, es momento de darle oportunidad y desarrollar a Fernando Mendoza. El pasador tomó la titularidad no de la manera que se esperaba. Muchos hubieran pensado que una lesión o bajo rendimiento de Kirk Cousins le abriría la puerta al cubano, pero ya conocemos la historia del intercambio de Cousins. El trabajo de Klint Kubiak será adaptar el equipo a las condiciones del novato y aspirar a ganar dos o tres juegos más. (José Moreno).

22 (19) Dallas Cowboys (4-6)

Probablemente los Cowboys empeoraron en defensa respecto al año pasado y vaya que lo del año pasado fue triste. Le permitieron un partido de más de 200 yardas a CMC, quien tuvo dos escapadas por recepción para anotaciones de más de 60 yardas. Caleb Downs, su pick 12 global este año, no ha rendido al nivel que se esperaba. Dallas seguirá peleando por alcanzar a los Giants, pero si se meten a playoffs será para perder a la primera de cambio. (César Cuervo).

23 (23) New Orleans Saints (3-6)

Los Saints continúan sin responder a las expectativas generadas por su ofensiva y sufrieron una nueva derrota divisional frente a Carolina. A pesar de las 11 recepciones y 80 yardas del novato Jordyn Tyson, New Orleans apenas consiguió 220 yardas totales. Tyler Shough tampoco logró recuperar el nivel mostrado durante su primera temporada, lo que incrementó las dudas sobre el funcionamiento del sistema de Kellen Moore. El equipo todavía conserva posibilidades en una NFC Sur caracterizada por la irregularidad de sus participantes. (Emiliano Arias).

24 (26) Arizona Cardinals (3-7)

Una exhibición de terror frente a su propia gente que confirma que la temporada ya es un cadáver. Ser aplastados 34-6 por los Rams es tocar fondo absoluto. El novato Carson Beck tuvo un debut para el olvido como titular: fue capturado 5 veces, lanzó dos intercepciones y la ofensiva apenas pudo rasguñar 123 yardas totales en todo el partido. Empezaron el último cuarto abajo por 28 puntos sin meter ni las manos; hoy por hoy, son un cheque al portador en el Oeste. (Carlos Chávez).

25 (24) Atlanta Falcons (3-7)

En Atlanta la ofensiva no carbura y la defensiva, de a poco, se ha ido desgastándose. Con ese arsenal ofensivo conformado por Bijan Robinson, Drake London, Kyle Pitts y otros, los emplumados sólo pueden anotar en promedio 20.1 puntos por juego. Michael Penix apenas completa el 60.7 por ciento de sus envíos. Ha lanzado para 10 anotaciones por siete intercepciones. Cuando se trata de lanzar el balón, el equipo se descompone. Con Bijan el juego terrestre está cubierto, pero en el ataque aéreo el escenario es otro. (José Moreno).

Chargers ante Ravens en clásico juego de la AFC | NFL

26 (21) Baltimore Ravens (4-6)

Sin Lamar Jackson se acabó la temporada para los Ravens, que cayeron por 3 puntos ante el único equipo que no había ganado en toda la temporada: los Chargers. Son ya cuatro años consecutivos en donde Lamar Jackson sufre alguna lesión a mitad de la temporada. Un equipo que ya debe tener la mente en el 2027, pese a que Lamar les dijo que se mantuvieran vivos para su regreso. (César Cuervo).

27 (29) Indianapolis Colts (3-7)

Se acabó el 'Buen Fin' en su venta de garaje, donde se desprendieron de valiosas piezas como Quenton Nelson, DeForest Buckner, Keenan Allen y Johs Downs, con el mensaje de tirar la toalla por 2026, pero quizás sin planearlo, dejaron atrás una racha de cinco derrotas ante Miami; sin embargo, nada para ilusionarse en una franquicia que está en plena reconstrucción a 10 meses de que empiece la siguiente campaña. (Mario Hernández).

28 (27) New York Jets (2-8)

Que frustante debe ser irle a los Jets, que se mantienen estacionados más que en un hangar, en un deshuesadero de aeronaves oxidadas y condenadas al olvido con el paso de los años, con la actual ya serán 16 temporadas sin Playoffs, ¡terrible! Sumaron su quinta derrota consecutiva, cayendo 31-12 ante Bills. Este desempeño incrementa la presión sobre el coach Aaron Glenn, cuyo balance es de 5-22, enésimo proyecto fallido en la escuadra neoyorquina. (Mario Hernández).

29 (28) Philadelphia Eagles (2-7)

Los Eagles tuvieron su semana de descanso y a nadie le importa. Este 2026 son un mal equipo que no está muy lejos de pelear por el primer pick del año que viene, su marca de 2-7 así lo indica. Y cuidado si estos Eagles llegan a hacerse de Jeremiah Smith, pero si no les da para llegar al primer pick, ¿estaría dispuestos a buscar en el mercado de QBs novatos? Será interesante ver qué hacen en el offseason. (César Cuervo).

30 (30) Miami Dolphins (1-8)

Miami sumó su octava derrota en nueve encuentros, aunque mostró cierta mejoría competitiva frente a Indianapolis. Kyle McCord disputó su primer partido como quarterback titular y terminó con 209 yardas por pase y una anotación terrestre. Sin embargo, un balón suelto recuperado por los Colts en la zona de anotación terminó por marcar la diferencia. Los Dolphins consiguieron reducir sus márgenes de derrota en las últimas semanas, pero siguen sin encontrar la fórmula para transformar esas actuaciones en victorias. (Emiliano Arias).

31 (32) Los Angeles Chargers (1-8)

¡Milagro en Baltimore y se acabó la burla! Tuvieron que pasar diez semanas, pero por fin conocieron la victoria al dar la campanada de la jornada venciendo 23-20 a los Ravens en el Monday Night Football. Justin Herbert aportó con las piernas anotando por tierra y Omarion Hampton superó las 100 yardas terrestres, mientras la defensiva hizo la jugada grande arrancándole el balón a Zay Flowers cuando Baltimore ya saboreaba el empate. Siguen en el fondo, sí, pero al menos ya se quitaron la vergüenza de terminar el año en cero. (Carlos Chávez).

32 (31) Tennessee Titans (1-8)