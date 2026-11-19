NFL México: ¿Cómo les ha ido a Vikings y 49ers cuando juegan fuera de USA?

Minnesota Vikings se enfrentará a los 49ers en la Ciudad de México | X @49ers | X @49ers

Minnesota y 49ers se verán las caras en el regreso de la NFL a la Ciudad de México

Este domingo la NFL regresa a México luego de cuatro años de ausencia. Los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings se verán las caras en el Estadio Banorte en un duelo con dos de los equipos con más experiencia en juegos internacionales. Tanto los Niners como los Vikings buscarán un nuevo triunfo en un partido Internacional.

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¿Cómo les ha ido fuera de Estados Unidos?

San Francisco y Minnesota son dos de los tres equipos que más han jugado fuera de Estados Unidos desde que la NFL decidió disputar encuentros de temporada regular en el extranjero. Ambos están sólo por detrás de Jacksonville por lo que el viaje no apunta a afectarles.

Minnesota llega como el segundo equipo con más partidos diputados en la Serie Internacional con seis partidos. Su aventura inició en el 2013 cuando viajó a Londres para medirse ante los Steelers en Wembley.

Equipo de Minnesota Vikings | AP

Desde entonces, Minnesota ha disputado otros cuatro juegos en Inglaterra al medirse ante los Cleveland Browns en dos ocasiones (2017 y 2025), ante los New Orleans Saints (2022) y ante los New York Jets (2025). Además, jugó otro partido en Irlanda ante los Steelers.

En Londres, los Vikingos marchan invictos y, previo a su duelo en Irlanda, el equipo no sabía lo que era perder en los juegos del extranjero. Sin embargo, tras un complicado duelo en Dublín, Minnesota perdió su primer partido fuera de Estados Unidos. Aun así, tiene un récord de 5 triunfos y 1 derrota.

San Francisco, por su parte, suma cuatro juegos internacionales, con el más reciente siendo esta temporada en el primer partido en Australia en la historia de la NFL. Hasta el momento, el equipo no sabe lo que es perder fuera de Estados Unidos.

Además del juego en Sidney, los Niners jugaron dos veces en Londres (2010 y 2013) ambos resultando en victorias. Además, jugó en el 2022 en México, también ganando ante Arizona. Ahora buscará mantener el invicto ante los Vikings.

Christian McCaffrey, corredor de los San Francisco 49ers, en festejo ante los Dallas Cowboys | AP