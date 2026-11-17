Leyenda de los 49ers sueña con ver a San Francisco en el Super Bowl

Dennis Brown, exala defensiva, habló previo al juego en la Ciudad de México

El histórico Dennis Brown con San Francisco habló previo al juego que sostendrán los 49ers ante los Minnesota Vikings en la Ciudad de México dentro de la Semana 11 y aseguró que espera ver a los de la Bahía en el Super Bowl.

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“Espero que este sea el año, pero tal como están ahora, están bastante bien preparados para el éxito. Los jugadores están regresando de lesiones. La ofensiva funciona", destacó el exjugador en una entrevista con ESTO.

Brown destacó que el equipo se encuentra en optimas condiciones: "Están funcionando a toda máquina en este momento, DeForest Buckner regresa, tienes algunos jugadores en la ofensiva, están muy bien preparados. Pero de nuevo, todavía tienes que salir a jugar el partido. Los Niners están muy bien posicionados en este momento de la temporada para terminar con fuerza”

Christian McCaffrey, corredor de los San Francisco 49ers, en festejo ante los Dallas Cowboys | AP

Brown destaca la dificultad de ganar un Super Bowl

Asimismo destacó la dificultad de ganar el Super Bowl no dejó pasar el momento para recordar el que constó en el año de 1994, el último del equipo: “Yo fui a un Super Bowl, jugué ocho temporadas y nosotros ganamos uno. Es difícil llegar al Super Bowl, pero es aún más difícil ganarlo."

"Es una de esas cosas raras, han llegado tres veces más desde que lo ganamos, y de eso hace ya más de 30 años, en el ‘94, y las han perdido las tres. Así que es difícil. Una vez que llegas ahí, tienes que ejecutar. Tienen que salirte muchas cosas bien”, mencionó.

49ers impiden que los Cowboys sigan avanzando | AP

¿Qué dijo sobre el juego en la CDMX?

Dennis Brown habló sobre el próximo juego ante los Vikis en la Ciudad de México, resaltando la complejidad de rival que tendrán enfrente: “Los Vikings no son nada fáciles. Tiene la segunda mejor defensiva de la NFL, así que es una preparación para un gran partido."

"Dos equipos que están jugando muy bien en este momento. Dos quarterbacks que están en su mejor momento ahora mismo, Cousins regresa a los Vikings, y sabemos lo que les hizo a los 49ers hace unos años. Es un buen QB, con experiencia", dijo.

Brock Purdy en la victoria de los Niners contra los Commanders en la Semana 6 de la NFL | AP