El venezolano puso fin a una trayectoria de 14 campañas en las Grandes Ligas, donde conquistó tres Series Mundiales con los San Francisco Giants y fue nombrado MVP del Clásico de Otoño en 2012

Pablo Sandoval anunció su retiro del beisbol profesional a los 40 años, poniendo fin a una carrera de más de dos décadas en los diamantes. El venezolano, conocido como el 'Kung Fu Panda', disputó 14 temporadas en las Grandes Ligas, fue seleccionado en dos ocasiones al Juego de Estrellas y construyó su legado principalmente con los San Francisco Giants, equipo con el que conquistó tres campeonatos de la Serie Mundial.

Pablo Sandoval, leyenda de los San Francisco Giants y tricampeón de la Serie Mundial

Aunque su trayectoria incluyó pasos por los Boston Red Sox y Atlanta Braves, Sandoval será recordado especialmente por su etapa con San Francisco. Jugó partes de 11 temporadas con los Giants y fue una pieza importante del equipo que conquistó los títulos de 2010, 2012 y 2014.

Su momento más brillante llegó en la Serie Mundial de 2012 contra los Detroit Tigers. En el primer juego de aquella eliminatoria, el venezolano conectó tres cuadrangulares, una actuación que encaminó a San Francisco y que quedó enmarcada en la historia del Clásico de Otoño.

Pablo Sandoval fue el MVP de la Serie Mundial | AP

Sandoval terminó aquella Serie Mundial con ocho imparables en 16 turnos al bat, para un promedio de .500, y fue reconocido como el Jugador Más Valioso. Los Giants barrieron a Detroit en cuatro partidos y levantaron el segundo de sus tres campeonatos en un periodo de cinco temporadas.

Además de sus anillos de campeón, el 'Kung Fu Panda' fue convocado al Juego de Estrellas en 2011 y 2012. En sus 14 campañas en MLB registró un promedio de bateo de:

.278, un porcentaje de embasado

.330, un slugging

.443, 153 cuadrangulares

mil 279 imparables.

Pablo Sandoval conecta cuadrangular | TWITTER @OlmecasTabasco

¿Qué equipos tuvieron a Pablo Sandoval en las Grandes Ligas?

Sandoval debutó en MLB con los San Francisco Giants en 2008 y permaneció con la organización hasta 2014, cuando firmó con los Boston Red Sox. Su etapa en Boston no tuvo el mismo éxito que la vivida en California y, después de enfrentar dificultades deportivas y lesiones, regresó a San Francisco en 2017.

Posteriormente, tuvo una etapa con los Atlanta Braves, equipo con el que disputó sus últimos encuentros en las Grandes Ligas durante las temporadas 2020 y 2021. Su última aparición en MLB ocurrió en 2021, aunque continuó jugando profesionalmente después de abandonar las Mayores.

También tuvo actividad en la Liga Mexicana de Beisbol y en circuitos independientes, además de regresar a Venezuela para representar a los Navegantes del Magallanes, el equipo con el que comenzó su trayectoria y con el que protagonizó su despedida en Miami.