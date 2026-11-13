Yordan Álvarez y Pete Crow-Armstrong ganan los MVPs de la temporada 2026 de la MLB

Los jugadores de Astros y Cubs, fueron reconocidos por sus grandes temporadas

Yordan Álvarez fue el motor ofensivo de los Astros de Houston. Pete Crow-Armstrong logró una campaña completa y espectacular con los Cachorros de Chicago. Y ambos tuvieron en realidad poca competencia en la votación del Jugador Más Valioso.

Podría interesarte Beisbol ¡CAMPEONES! Milwaukee Brewers se coronan por primera vez en su historia

Álvarez ganó el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana por votación unánime el jueves, tras haber estado cerca de conseguir la Triple Corona.

“Parece que todos los que estaban junto a mí tenían la sensación de que iba a ganar, de verdad”, dijo Álvarez. “Así que, cuando oí mi nombre, fue cuando surgió una emoción asombrosa”.

El cubano bateó para un promedio de .316, el mejor de su carrera, con 42 jonrones y 106 carreras impulsadas por los campeones de la División Oeste de la Liga Americana. Lideró las Grandes Ligas en promedio de bateo y terminó empatado en el segundo lugar del Joven Circuito en vuelacercas y segundo en solitario en carreras impulsadas, detrás de los 43 jonrones y 113 carreras impulsadas de Pete Alonso para Baltimore.

Yordan Álvarez con los Astros Houston | AP

También por unanimidad, el jardinero Crow-Armstrong ganó el premio de la Liga Nacional, después de brillar con los Cachorros en una majestuosa temporada completa.

“Todavía no me siento satisfecho con lo que he conseguido, con el producto que he conseguido en el terreno este año”, aseveró Crow-Armstrong. “Y suena como algo melancólico, pero me alegra decirlo porque así es. Sé que hay más. He decidido que hay más. Así es como llegué acá”.

Crow-Armstrong estableció los máximos números de su carrera al batear para .280 con 45 jonrones, 107 carreras impulsadas y 41 robos en 162 juegos. Empató con Kyle Schwarber en el liderato de jonrones de las Grandes Ligas, y encabezó la Liga Nacional en carreras anotadas (119), slugging (.570) y OPS (.942).

También fue uno de los principales jugadores defensivos de las Grandes Ligas. El pelotero oriundo del sur de California ganó su segundo Guante de Oro, y lideró las mayores con 26 por encima del promedio y 23 carreras impedidas, según Baseball Savant.

Pete Crow-Armstrong con los Chicago Cubs | AP

Otro reconocimiento para Yordan Álvarez

Álvarez, de 29 años, se convirtió en el primer pelotero de Houston en ser elegido Jugador Más Valioso de la Liga Americana desde el venezolano José Altuve en 2017.

Álvarez llegó a las Grandes Ligas con Houston en 2019. Bateó .313 con 27 jonrones y 78 carreras impulsadas en apenas 87 juegos, lo que le valió el premio al Novato del Año de la Liga Americana.

En 2021, fue el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana y ayudó a los Astros a conquistar el título de la Serie Mundial de 2022. Es un bateador de .300 con 212 jonrones y 599 carreras impulsadas a lo largo de ocho temporadas en las Grandes Ligas.