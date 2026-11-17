Así es el menú especial de los 49ers en los Tacos Atarantados | ALEX CHÁVEZ/MARIO HERNÁNDEZ

Como parte de la actividades previas al duelo contra Vikings en el Estadio Banorte, los Gambusinos ya tienen un sabor especial en nuestro país

Los San Francisco 49ers estrechan más su vínculo con México y lo hacen de la mejor manera: a través de la riqueza gastronómica de nuestro país, con su propia torta, 'La Nainer', inspirada en el equipo que incorpora un toque rojo y dorado, los colores tradicionales de la franquicia californiana.

El platillo fue develado como parte del programa Foodie Passport en la CDMX, una propuesta culinaria, en colaboración con negocios locales, inspirada en los Gambusinos previo a su partido contra los Minnesota Vikings este domingo 22 de noviembre, en el Estadio Banorte.

“Estamos muy emocionados de regresar a Ciudad de México y fortalecer nuestra conexión con los apasionados aficionados y los negocios locales que hacen de esta comunidad un lugar tan especial”, afirmó Stephanie Rogers, directora de Marketing de los 49ers.

Exjugadores de los 49ers, el mexicano Alfredo Guitérrez, Ian Williams, Anthony Dixon y Dennis Brown fueron los encargados de estrenar 'La Nainer' y quedaron sorprendidos por su suculento sabor.

Anthony Dixon y otros representantes de los Niners en los Tacos Atarantados | ALEX CHÁVEZ/MARIO HERNÁNDEZ

¿Cuáles son los ingredientes de 'La Nainer'?

El extraordinario sabor de 'La Nainer' es por la calidad de su ingredientes, pan bagel tostado para darle un tono dorado, frijoles refritos, trompo de res, aguacate y el toque especial, chicharrón en salsa verde.

¿Dónde se puede disfrutar 'La Nainer'?

Todos los Fieles a la Bahía y el resto de la afición a la NFL puede disfrutar 'La Nainer' a un costo de $155 en los 'Tacos Atarantados', durante esta semana hasta el domingo solamente en la sucursal Palmas, en Sierra Mojada 215, Lomas-Virreyes, Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, en un horario de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 1:00 a.m.; viernes y sábado de 8:00 a.m. a 5:00 a.m y domingo de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. y en la de Reforma.

Originario de Monterrey, Tacos Atarantados es reconocido por sus intensos sabores del norte de México, sus tacos emblemáticos y su amplia variedad de salsas.