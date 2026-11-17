New England anuncia que Drake Maye estará fuera por tiempo indefinido y peligra su temporada en la NFL

Drake Maye se lesionó en el juego ante Lions | AP

El equipo todavía analiza si necesitará cirugía, mientras crece la preocupación por una posible ausencia hasta el final de la campaña

Los New England Patriots perderán por tiempo indefinido a Drake Maye, quien sufrió una importante lesión en el tobillo derecho durante la derrota 35-10 frente a Detroit Lions, en el partido disputado en Múnich, Alemania.

¿Qué lesión sufrió Drake Maye con los Patriots?

La lesión ocurrió durante el primer cuarto, cuando el quarterback fue derribado por el defensivo Aidan Hutchinson. Maye quedó tendido sobre el terreno de juego, se tomó el tobillo y posteriormente abandonó el encuentro rumbo a los vestidores, sin poder regresar.

El entrenador en jefe Mike Vrabel explicó que el jugador permaneció en Alemania para someterse a estudios adicionales y determinar la gravedad de la lesión. El equipo también analiza si será necesario realizar una cirugía, aunque todavía no existe un diagnóstico definitivo sobre el tiempo de recuperación.

Drake Maye abandonando el Lions vs Patriots | AP

¿Drake Maye podría perderse el resto de la temporada?

La preocupación en New England aumentó después de que Vrabel reconociera que no espera contar con su quarterback cuando el equipo regrese de su semana de descanso.

No me imaginaría que estuviera disponible cuando salgamos del descanso

Maye fue sustituido por Tommy DeVito, quien terminó el encuentro con 12 pases completos de 24 intentos, 81 yardas, un touchdown y una intercepción. Los Patriots atraviesan un momento complicado, pues tienen marca de 5-5 y han perdido tres de sus últimos cuatro compromisos.

Drake Maye en el partido de Semana 1 ante los Seahawks | AP