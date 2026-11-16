Jerry Jones, dueño de los Dallas Cowboys, en conferencia de prensa tras derrota ante los San Francisco 49ers | AP

El propietario de Dallas reconoció las fallas defensivas ante los San Francisco 49ers

Jerry Jones reconoció los problemas defensivos de Dallas Cowboys después de la derrota por 46-40 frente a San Francisco 49ers en la Semana 10 de la NFL. El propietario de la franquicia texana cuestionó la falta de intensidad de sus jugadores durante la segunda mitad del encuentro, en el que permitieron una cifra histórica de yardas como locales.

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La defensiva de Dallas concedió un total de 584 yardas frente a San Francisco, estableciendo un nuevo récord negativo para la organización en partidos disputados en casa. El equipo dirigido defensivamente por Christian Parker también permitió tres anotaciones de largo alcance, situación que terminó por marcar el desarrollo del compromiso.

Tras el encuentro, Jones comentó ante los medios de comunicación y reconoció que las deficiencias al momento de realizar las tackleadas fueron determinantes para el resultado. El empresario también señaló que la defensiva no consiguió mantener el nivel mostrado durante la primera mitad.

Jerry Jones, dueño de los Dallas Cowboys, en conferencia de prensa tras derrota ante los San Francisco 49ers | AP

¿Qué dijo Jerry Jones sobre la defensiva de Dallas Cowboys?

"Es evidente la cantidad de yardas que consiguieron. La intensidad al taclear que tuvimos en la primera mitad no la mantuvimos en la segunda, y eso nos castigó. Además, nos sorprendieron en ese envío largo cuando mandamos la carga. Todo eso pesó", declaró Jerry Jones tras la derrota de Cowboys ante 49ers.

El propietario también reconoció la capacidad ofensiva de San Francisco, aunque consideró que Dallas tuvo oportunidades de competir por la victoria. "Son un gran equipo. Para vencerlos teníamos que jugar mucho mejor de lo que lo hicimos en la segunda mitad", añadió Jones al analizar el desempeño de sus jugadores.

Pese a las críticas hacia la defensiva, Jerry Jones respaldó al coordinador Christian Parker, quien atraviesa su primera temporada al frente de esta unidad. El dueño de los Cowboys aseguró que la falta de experiencia no debe convertirse en un motivo para cuestionar inmediatamente su continuidad, pues recordó que otros entrenadores atravesaron situaciones similares antes de conseguir resultados importantes.

"Es un entrenador joven que está en su primer año como coordinador y tomando las decisiones de las jugadas. Uno desearía ganar estos partidos que se nos han escapado, pero tomaré en cuenta que está comenzando. He estado en equipos con coordinadores defensivos que tuvieron inicios difíciles y terminaron ganando el Super Bowl", explicó.

Jerry Jones, dueño de los Dallas Cowboys, previo a un partido de la Temporada 2026 | AP

Dallas Cowboys establecen récord negativo ante San Francisco 49ers

La actuación defensiva de Dallas representó la mayor cantidad de yardas permitidas por la franquicia en un partido como local, superando las 562 que concedieron frente a New Orleans Saints durante la temporada 2012. En aquella ocasión, los Cowboys perdieron 34-31 en tiempo extra, después de que Drew Brees lanzara para 446 yardas.

Además, de acuerdo con Elias Sports Bureau, Dallas se convirtió en el primer equipo en los últimos 50 años en permitir tres touchdowns de al menos 60 yardas desde la línea de golpeo durante un mismo partido. Entre esas jugadas destacó una recepción de 74 yardas de Christian McCaffrey, quien consiguió la anotación más larga de su carrera.