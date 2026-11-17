Si bien la NFL regresa después de 4 años, hay un factor que será clave en Ciudad de México para ambas escuadras: la altitud

Tras conseguir una victoria de peso en Lambeau Field, los Minnesota Vikings encaran el tramo final de un exigente mes de competencia. Este domingo por la noche, el conjunto de Minnesota (7-2) y los San Francisco 49ers (8-1) protagonizarán un duelo de alto calibre en el que estará en juego la cima de la Conferencia Nacional. El escenario de este choque no será el Levi’s Stadium, sino el histórico Estadio Banorte de la Ciudad de México.

Este compromiso marcará el cierre de la serie de partidos internacionales de la NFL en 2026. Al igual que ocurrió en el inicio de la temporada cuando los 49ers y los Rams viajaron a Australia, ambos equipos han diseñado planes de viaje radicalmente distintos para encarar las particularidades del destino.

Mientras que en territorio australiano el principal reto fue el cambio de huso horario, en la capital mexicana el factor determinante es la altitud. Situado a más de 2.240 metros (7.352 pies) sobre el nivel del mar, el Coloso de Santa Úrsula supera por más de 600 metros a Denver, conocida como la "Ciudad de la Milla" y sede del estadio con mayor elevación habitual en la liga. Ante esta exigencia física, cada franquicia ha optado por un camino diferente.

San Francisco: concentración y aclimatación previa

Luego de superar a los Dallas Cowboys en un intenso duelo ofensivo donde acumularon casi 600 yardas totales, los 49ers volaron de inmediato a Colorado Springs. El equipo californiano se instalará durante la semana en las instalaciones de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, cuya elevación es muy similar a la de la Ciudad de México, antes de trasladarse al país vecino el sábado.

El fundamento de este plan radica en estimular la producción de glóbulos rojos y facilitar la adaptación aeróbica del cuerpo a la menor concentración de oxígeno. Se trata de la misma fórmula aplicada por San Francisco en 2022, cuando derrotó con contundencia por 38-10 a los Arizona Cardinals en la última visita de la liga al Azteca.

Pese a los buenos antecedentes, el método conlleva ciertas dudas. Diversos especialistas sugieren que un proceso óptimo de adaptación requiere un mínimo de dos semanas, por lo que una estancia de apenas siete días expone a los jugadores al desgaste del mal de montaña durante los entrenamientos, además del cansancio logístico que implica permanecer toda la semana concentrados fuera de casa.

49ers impiden que los Cowboys sigan avanzando | AP

Minnesota: viaje relámpago y descanso en casa

En contraste, los Vikings optaron por mantener su rutina habitual en su complejo deportivo de Eagan, Minnesota, permitiendo que el plantel descanse en sus propios hogares. Su plan de acción consiste en una visita exprés: aterrizarán en suelo mexicano el sábado y regresarán inmediatamente después de concluir el encuentro, una estrategia pensada para competir antes de que el cuerpo resienta los efectos agudos de la altitud.

El riesgo de esta postura reside en la falta de adaptación respiratoria de los jugadores durante el partido. Sin embargo, a diferencia de disciplinas con acción continua como el fútbol, las pausas constantes del fútbol americano permiten administrar oxígeno suplementario en las bandas y gestionar las rotaciones del personal para mitigar el agotamiento.

El entrenador en jefe de Minnesota, Kevin O’Connell, señaló que la organización lleva varias semanas analizando las variables del viaje bajo la supervisión de Tyler Williams, vicepresidente de salud y rendimiento de los jugadores.

"Tyler, nuestro cuerpo técnico y el equipo de investigación consultaron a organizaciones que enfrentan este tipo de escenarios con mayor frecuencia, tanto en el fútbol como en la NBA. Buscamos recopilar toda la información posible antes de definir la postura", explicó O’Connell. "El objetivo es agotar todas las alternativas. Este proceso empezó hace semanas y ahora se trata de optimizar el breve tiempo que estaremos allí para salir a buscar el triunfo".

Con un registro de 7-2, los Vikings se mantienen en una cerrada pelea por el liderato de la división Norte de la NFC junto a los Detroit Lions y los Chicago Bears, mientras los Green Bay Packers permanecen al acecho a dos juegos de distancia en la columna de derrotas.