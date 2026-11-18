La curiosa forma en la que los Minnesota Vikings buscan aclimatarse a la altura de la CDMX

El equipo instaló una cámara especial en sus instalaciones para trabajar en la altura de la capital mexicana

Los Minnesota Vikings comenzaron su preparación para enfrentar a los San Francisco 49ers en la Ciudad de México. Con la altura siendo una de las mayores preocupaciones para ambos equipos, la franquicia del norte de Estados Unidos, decidió recrear las condiciones de la capital del país en sus propias instalaciones de Saint Paul.

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A través de sus redes sociales, los Vikings compartieron imágenes de un módulo de entrenamiento temporal diseñado especialmente para simular las condiciones de competencia en altitud. Con esta instalación, el equipo busca preparar a sus futbolistas para las posibles dificultades respiratorias y el desgaste físico que implica disputar un encuentro a más de 2 mil 200 metros sobre el nivel del mar.

La menor densidad del aire y la reducción de la disponibilidad de oxígeno pueden incrementar las exigencias físicas durante la actividad deportiva, especialmente en disciplinas de alta intensidad como el futbol americano, donde los jugadores realizan esfuerzos explosivos, recorridos constantes y periodos de recuperación entre jugadas.

Panorámica del Estadio Banorte, previo a un partido | IMAGO7

Ante este escenario, los Minnesota Vikings optaron por instalar un espacio de entrenamiento temporal en Saint Paul para reproducir algunas de las condiciones que encontrarán en México. La organización busca que sus jugadores tengan un proceso de preparación previo y puedan afrontar las demandas físicas del encuentro ante los 49ers.

La iniciativa también refleja la importancia que tiene la preparación física en un partido disputado a gran altitud, pues ambos equipos deberán administrar sus esfuerzos durante los cuatro periodos de juego.

San Francisco viajó a Colorado

Mientras Minnesota decidió recrear las condiciones de altura mediante un módulo especial en sus instalaciones, los San Francisco 49ers eligieron una estrategia diferente para preparar su visita a México.

El conjunto de California trasladó sus entrenamientos a Colorado Springs, Colorado, una localidad ubicada aproximadamente a 2 mil metros sobre el nivel del mar. De esta manera, los jugadores tendrán la oportunidad de trabajar en condiciones de altitud de forma natural antes de viajar a territorio mexicano.