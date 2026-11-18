Aaron Jones, Myles Price e Isaiah Rodgers revelaron los festejos al estilo mexicano que preparan si logran anotar o brillar a la defensiva

Con sabor a taco y sello de Cuauhtémoc Blanco. Los jugadores de los Minnesota Vikings ya tienen listos sus festejos con sello mexicano en caso de conseguir un touchdown o una jugada grande frente a los San Francisco 49ers en el Estadio Banorte. Previo a su presentación en el Coloso de Santa Úrsula, elementos de la franquicia de la NFC Norte compartieron las celebraciones que planean desplegar en el emparrillado capitalino, destacando bailes latinos, referencias al futbol mexicano y hasta gestos gastronómicos típicos del país.

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El corredor titular Aaron Jones, una de las principales armas ofensivas de Minnesota para pisar las diagonales, adelantó que tiene en mente mostrar sus mejores pasos al ritmo de salsa, bachata y merengue, aunque tampoco descartó rendir homenaje al ídolo americanista Cuauhtémoc Blanco imitando su icónica celebración o simular que se come un taco tras llegar a la zona de anotación.

¿Qué otras celebraciones preparan los jugadores de Minnesota Vikings para el partido en México?

El entusiasmo por jugar en territorio azteca contagió a varias líneas del vestidor púrpura, cuyos integrantes apostaron por mezclar el ambiente musical con guiños al deporte más popular del país, asíb lo expresaron los jugadores de Vikings en entrevista con TUDN.

El receptor abierto Myles Price coincidió en su gusto por bailar salsa si logra llegar a las diagonales, mientras que el esquinero Isaiah Rodgers reveló que planea simular el cobro de un tiro penal en caso de conseguir una intercepción o una jugada defensiva determinante.

Equipo de Minnesota Vikings | AP