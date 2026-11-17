Comienza la transformación del campo en el Estadio Banorte para recibir a 49ers y Vikings

A unos días del regreso del futbol americano a México, ya comenzaron los trabajos para convertir el inmueble en un emparrillado

El Estadio Banorte ya comenzó a transformarse para recibir a la NFL. A cinco días del enfrentamiento entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers, trabajadores realizan el montaje del terreno de juego para adaptar el inmueble a las necesidades del futbol americano.

Podría interesarte NFL Chargers consigue su primera victoria de la temporada ante Baltimore y termina su racha de derrotas al hilo

A través de la cuenta de X @LuisErnestoP95 se compartió una fotografía en la que se observan los primeros trabajos de acondicionamiento. En uno de los costados del campo ya se está colocando césped para instalar una de las bancas que utilizarán los equipos durante el encuentro.

¿Qué falta para terminar el montaje de la cancha de la NFL?

Aunque los trabajos ya comenzaron, todavía quedan varias tareas importantes para completar la transformación del terreno. Entre ellas está el pintado de las zonas de anotación, la delimitación de las yardas y la instalación de los postes que se utilizan para los goles de campo.

También deberán quedar listas las bancas y las áreas técnicas de ambas franquicias, así como los últimos detalles de acondicionamiento del emparrillado. La previsión es que todo el montaje de la cancha quede terminado este jueves, para dejar el inmueble preparado de cara a la actividad del fin de semana.

Kirk Cousins con los Minnesota Vikings ante Green Bay | AP

¿Cuándo regresa la NFL a México con 49ers vs Vikings?

El encuentro entre San Francisco y Minnesota se disputará este domingo 22 de noviembre a las 19:20 horas, tiempo del centro de México, como parte de la Semana 11 de la temporada 2026. Será el regreso de la NFL al país después de cuatro años de ausencia y el sexto partido oficial de temporada regular que se celebrará en territorio mexicano.

Christian McCaffrey, corredor de los San Francisco 49ers, en festejo ante los Dallas Cowboys | AP