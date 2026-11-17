Chargers consigue su primera victoria de la temporada ante Baltimore y termina su racha de derrotas al hilo

El equipo angelino consiguió su primer triunfo de la temporada 2026 y puso fin a una racha de 11 derrotas consecutivas que arrastraba desde 2025

Los Ángeles Chargers derrotó 23-20 a los Baltimore Ravens en el Monday Night Football y terminó con una cadena de 11 derrotas consecutivas. Justin Herbert encabezó el triunfo, mientras Jacoby Brissett tuvo su primera apertura con los emplumados.

Los Chargers finalmente encontraron el camino de la victoria en la temporada 2026 de la NFL. Después de un complicado inicio de campaña, Los Ángeles logró un resultado positivo que significó un respiro para la franquicia.

¿Cómo consiguió Chargers su primera victoria de la temporada?

Omarion Hampton intenta superar a dos defensivos de Baltimore | AP

El equipo angelino comenzó con autoridad y abrió el marcador con una carrera de 22 yardas de Justin Herbert hasta las diagonales. Cameron Dicker agregó un gol de campo de 38 yardas, mientras Derrick Henry respondió para Baltimore con un touchdown terrestre; antes del descanso, Omarion Hampton amplió la ventaja con otra anotación por tierra para el 17-7.

En la segunda mitad, Dicker conectó otros dos goles de campo, de 34 y 35 yardas, para mantener a Chargers al frente. Henry consiguió su segundo touchdown de la noche y acercó a los Ravens 23-20, pero un balón suelto de Zay Flowers, recuperado por Los Ángeles, terminó con las posibilidades de remontada.

Riley Patterson realiza gol de campo para Ravens | AP

Las estadísticas de Chargers y el debut de Jacoby Brissett

Justin Herbert completó 11 de 17 pases para 118 yardas, sin intercepciones, además de aportar 51 yardas terrestres y un touchdown. Omarion Hampton fue el líder por tierra con 97 yardas en 19 acarreos y una anotación, mientras Tre' Harris encabezó a los receptores con cinco atrapadas para 86 yardas.

Por Baltimore, Jacoby Brissett tuvo su primera apertura después de llegar mediante un intercambio procedente de Arizona Cardinals. El quarterback completó 33 de 49 envíos para 340 yardas, pero no consiguió pases de touchdown y sufrió una intercepción, por lo que su actuación no logró cambiar el funcionamiento ofensivo de los Ravens.

Omarion Hampton acarrea el balón para los Chargers | AP